Saluzzo, il Racconto della Padrona, ispirato alle donne della narrativa di Fenoglio

Domenica 19 marzo alle 17, in corso Roma 4 a Saluzzo presso lo Spazio culturale piemontese, con il "Racconto della Padrona", uno spettacolo teatrale liberamente ispirato alla tematica femminile e contadina della narrativa fenogliana, scritto e interpretato da Monica Martinelli, attrice braidese. Il monologo nasce non solo dalla passione dell’attrice per lo scrittore albese e la letteratura in generale, ma anche per offrire al pubblico un momento di condivisione e di magia che solo il teatro riesce a restituire.

La durata dello spettacolo è di circa 45 minuti. L'entrata è libera, così come l’offerta per lo spettacolo.