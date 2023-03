“The Disillusionist™”: ultime prove tecniche al don Bosco di Cuneo per Erix Logan e Sara Maya

L’emozione palpabile delle ultime ore di prove tecniche, la tensione ma anche l’immensa gioia. Siamo al cinema teatro Don Bosco di Cuneo dove questo pomeriggio e questa sera, sabato 18 marzo, andranno in scena le grandi illusioni di Erix Logan e Sara Maya.



Un doppio appuntamento, alle ore 17 ed alle ore 21, che conta il tutto esaurito in entrambi gli spettacoli e che farà vivere ai 600 prenotati un’esperienza magica davvero emozionante ed unica nel suo genere. “The Disillusionist™”, il titolo dello spettacolo per la prima volta nel capoluogo di provincia, è stato organizzato da Blink Circolo Magico con il cinema teatro cuneese nell’ambito della rassegna magica Sim Sala Blink.



“Grande attesa, tanta emozione, grande aspettativa per un illusionista che avevamo già contattato prima della pandemia” - racconta il presidente di Blink Giorgio Barbero - “Portare per la prima volta a Cuneo un artista, ma prima di tutto un amico, Erix Logan insieme alla splendida Sara Maya è per noi di Blink un onore e un grande traguardo. Anche se residente in Canada, Logan è l'illusioniista italiano più riconosciuto nel mondo: tra le sue conquiste magiche, oltre a premiazioni e partecipazioni ai grandi show internazionali, sicuramente l'esser riuscito, nei primi anni novanta presentò per la prima volta in Italia il famoso effetto del volo umano. Per ragioni tecniche al teatro Don Bosco Erix Logan non volerà, ma sicuramente sarà in grado di far volare il pubblico sulle ali della fantasia. Una cammionata di grandi illusioni si alterneranno al canto della soprana Sara Maya e ai pensieri del DISILLUSIONISTA per andare OLTRE L’ILLUSIONE e lasciare ai più anche qualche strumento per pensare, oltre che meravigliarsi.”



La risposta di Cuneo, come per lo scorso anno con lo spettacolo “Incanti” che aveva avuto per protagonisti cinque tra i più giovani illusionisti italiani, è stata straordinaria.



“Un grazie davvero di cuore in primis agli amici del Teatro don Bosco, che insieme a noi da subito hanno creduto e reso possibile questo evento. Un plauso meritato desidero rivolgerlo alla macchina organizzativa, senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile: non solo grandi illusioni, ma anche un grande gruppo! Grande impegno, disponibilità e condivisione da parte dei volontari di Blink e del Teatro don Bosco. Questa per noi è la vera magia, che attiva gratuitamente menti, animi e cuori per la pura passione e la voglia di proporre qualcosa di nuovo ed emozionante. Pensate che tra tecnici, maschere, regia e biglietteria sono più di 20 le persone coinvolte. Siamo davvero emozionati: vi aspettiamo a teatro per un nuovo viaggio magico.”



Intanto, sul palco del teatro Erix Logan e Sara Maya stanno provando. Una sinergia perfetta tra i due, coppia d’arte e nella vita, con il tifo della loro piccola Isabella che, da quando è venuta al mondo, è senza dubbio la più bella carica di energia per la sua mamma ed il suo papà!