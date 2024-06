Da oggi una videocamera "veglia" sulla strada dei 46 tornanti, in territorio francese, per scoraggiare furbettti e... ladri

A meno di due settimane dalla riapertura, da oggi giovedì 13 giugno c’è una novità per i fruitori della Strada dei 46 tornanti che unisce le valli Vermenagna e Roya. In mattinata è stata infatti installata una telecamera in territorio francese, circa centro metri dopo il confine.

Motivo? Controllare che gli automobilisti che affrontano il difficile percorso siano in possesso dei requisiti necessari, ma non solo: “Il semaforo che regolamenta i passaggi funziona mediante l’utilizzo di pannelli solari in quanto sul Colle non arriva l’erogazione dell’energia elettrica – racconta il sindaco di Tenda, Jean Pierre Vassallo –. Purtroppo in queste settimane i pannelli sono già stati rubati due volte, con un costo non indifferente. Dunque abbiamo deciso d’installare la videocamera che registrerà ogni cosa, sperando serva da deterrente per i malintenzionati”.

Ricordiamo che per questa strada il passaggio è riservato ai residenti di Limone, Tenda e La Brigue, ai lavoratori transfrontalieri che lavorano nei Comuni (previa esibizione di lasciapassare nominativo/numerato rilasciato dai sindaci dei Comuni). Ma anche agli escursionisti e i turisti che abbiano prenotato negli alberghi o rifugi della zona.

Quest'anno, per la prima volta, la strada è transitabile anche dai cittadini di Vernante.

Sempre vietato, invece, l'accesso a camper, roulotte, bus e in generale veicoli di lunghezza e altezza superiore rispettivamente ai 6 e ai 2,5 metri, e di peso superiore a 3,5 tonnellate.

La strada è accessibile dalle 6 alle 22, con senso unico alternato regolato da semaforo, da lunedì a domenica.