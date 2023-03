Dronero: una nuova palestra per l’Istituto Alberghiero

Arriva una bellissima notizia per l’Istituto Alberghiero “G. Donadio” di Dronero. È stato infatti approvato dalla Provincia, tramite i fondi europei del PNRR, il progetto che vedrà la costruzione di una palestra per questo istituto superiore.



“Una notizia davvero importante per i nostri ragazzi” - commenta la dirigente scolastica Patrizia Venditti - “che non dovranno più spostarsi per le attività sportive. Ora infatti prendono il pullman e si recano nelle palestre dei centri sportivi di Dronero e Roccabruna.”



La struttura nascerà dietro l’associazione Espaci Occitan, in un terreno di proprietà del Comune di Dronero vicinissimo alla scuola. L’importo complessivo previsto è circa 1,8 / 1,9 milioni di euro ed il termine per la sua ultimazione dei lavori è fissato per il 2026.



In queste settimane, Comune e Provincia si incontreranno per stabilire gli accordi sulla convenzione che, attraverso la messa a disposizione del terreno da parte del Comune, permetterà alla Provincia di iniziare i lavori.