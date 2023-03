Incendio di un'auto in un garage di Busca: mezzo distrutto, alcune persone intossicate

I vigili del Fuoco del Comando di Cuneo, insieme con i colleghi volontari di Busca sono intervenuti durante la notte scorsa per l’incendio di una vettura all’interno di un garage di un condominio in via Papa Giovanni XXXI a Busca.

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e quaranta con la chiamata alla centrale operativa: una volta giunti sul posto (da Cuneo con un'autobotte e la scala, i volontari con un mezzo) i pompieri sono stati impegnati per circa tre ore prima di riuscire a spegnere completamente l’incendio ed aver messo in sicurezza il garage nel quale si trovava l’automobile.

È intervenuto anche il personale del 118 con ambulanze, in quanto alcune persone residenti segnalavano intossicazione da fumo. Nessuna di loro riulterebbe comunque in gravi condizioni.

Completamente distrutto il garage interessato, qualche problema anche alle abitazioni adiacenti: alcune famiglie sono state evacuate in via precauzionale, ma il condominio non è comunque stato dichiarato inagibile.