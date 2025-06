Feci di cane contro la parrocchia e la biblioteca di Racconigi per protesta contro il Covid: donna a processo

Avrebbe imbrattato la bacheca della parrocchia di Racconigi con le feci del suo cane e per questo motivo, Don Mauro Scavino, parroco della chiesa di Santa Maria e San Giovanni la denunciò.

A spiegarlo in tribunale di Cuneo, dove è imputata M.M., una donna originaria di Carmagnola, era stato proprio il sacerdote: “Era il 2021, in piena epoca Covid - aveva riferito il prete - e da quanto ho capito il suo non era un fatto personale, ma una presa di posizione ideologica”. Per l'imputata, la Procura ha chiesto 6 mesi di reclusione e il pagamento di una multa da 2mila euro. La difesa, di contro, ha chiesto l'assoluzione.

Ad avvertire Don Mauro Scavino che una donna, a passeggio col proprio cane, si era avvicinata alla bacheca della chiesa e aveva iniziato a schiacciare gli escrementi dell’animale contro i cartelli apposti che indicavano l’obbligo di indossare la mascherina dei locali, era stata una passante: “Non ho assistito alla scena direttamente – aveva continuato – ma ho guardato la registrazione delle telecamere. Non conoscevo la signora, perché non frequentava la parrocchia: successivamente la incontrai in strada e la sentii inveire contro alcuni volontari”.

Quello raccontato dal sacerdote non sembrerebbe però essere stato l’unico episodio di imbrattamento commesso dalla donna.

A confermarlo era stata una responsabile della biblioteca civica di Racconigi, che aveva spiegato al giudice che già in un’altra occasione M.M. avrebbe dato in escandescenza, in quanto un volontario non avrebbe fatto entrare suo figlio in biblioteca perché sprovvisto di green pass: “La signora aveva iniziato a inveire contro di me – aveva ricordato la responsabile – pur rimanendo all’esterno del locale. Aveva tirato fuori il telefonino e aveva iniziato a riprendermi ingiuriandomi. Io le avevo chiesto di non filmarmi e lei mi rispose che avrebbe chiamato i Carabinieri”.

Dopo quella volta sarebbero stati trovati escrementi di cane sia in biblioteca che nel box della distribuzione dei libri: “C’erano anche degli sputi sulla porta di ingresso – aveva proseguito la testimone - e anche i libri erano imbrattati, ma per fortuna, essendo foderati, siamo riusciti a ripulirli”.

All’imputata, che venne denunciata anche dal sindaco Valerio Oderda, si riuscì a risalire perché, qualche giorno dopo, la donna avrebbe pubblicato sulla pagina Facebook della biblioteca un post di sfogo raccontando l’episodio: “Aveva scritto che era una vergogna che non si facessero entrare i bambini in biblioteca”, aveva concluso la responsabile.

A novembre, le replica della parti e la sentenza del giudice.