Torna il 3 maggio a Cuneo la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa: indetto bando di concorso per le scuole secondarie di secondo grado

L’Associazione Culturale Territori ha indetto un bando di concorso per le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Cuneo sul tema della libertà di stampa. La proclamazione dei premiati il prossimo 3 maggio con il giornalista Gad Lerner.

Il 3 maggio è la Giornata mondiale della Libertà di Stampa, una ricorrenza che si festeggia dal 1993, anno in cui venne indetta per la prima volta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dalla Conferenza generale dell’Unesco.

Il tema è più che mai attuale, la classifica 2022, realizzata da Reporter Without Borders, organizzazione non governativa no-profit, in merito alla libertà di stampa nel mondo non solo vede l’Italia scendere al 58° posto, dietro tutte le altre maggiori potenze europee, ma vede anche il record negativo di vessazioni verso i giornalisti: 533 incarcerati, 57 uccisi, 65 rapiti e 49 dispersi.

Da anni l’Associazione Culturale Territori in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, con il sostegno della Fondazione CRC ed il patrocinio del Comune di Cuneo, celebra questa giornata che ha visto la partecipazione di importanti ospiti del giornalismo, come Corrado Augias, Domenico Quirico, Luisa Impastato, Beppe Gandolfo, Trisha Thomas, Marina Lalovic e molti altri.

L’iniziativa riserva una parte importante alle scuole secondarie superiori di Cuneo e, nell’edizione 2022, ha visto l’adesione di 600 studenti che hanno dialogato con i giornalisti sui temi dell'informazione e della propaganda.

Oltre alla consueta mattinata del 3 maggio al Cinema Monviso, l’edizione 2023 si arricchisce di un bando di concorso “Vero, falso”, aperto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la provincia di Cuneo che in forma individuale o in gruppo, dovranno produrre un breve video sull’argomento.

I progetti vincitori saranno premiati al Cinema Monviso di Cuneo, proprio in occasione della Giornata della libertà di stampa che vedrà la partecipazione straordinaria di Gad Lerner.

Per maggiori info sul concorso o l’adesione alla giornata, scrivere a direzione@associazioneterritori.it