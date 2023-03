Vinti 500 mila euro con un "Gratta e vinci" a Mondovì nella tabaccheria "da Lorena"

"E' successo questa mattina verso mezzogiorno. - racconta Lorena che porta avanti l'attività che il nonno gestiva negli anni '70 - "La persona che ha vinto subito non riusciva a crederci e ci ha fatto vedere il biglietto per sincerarsi di aver vinto davvero. E' stata una sensazione indescrivibile per tutti, non capita tutti i giorni di vedere cifre del genere. In questo caso la somma viene riscossa in banca e il 20% della vincita è trattenuta come tasse allo Stato".