Elezioni, ecco la lista di Daniele Aimone candidato sindaco a San Michele Mondovì

Domenica 14 e lunedì 15 maggio. Queste le date che il Consiglio dei Ministri ha fissato per il primo turno delle prossime elezioni amministrative.

In Granda sono 13 i Comuni i cui cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare sindaci e Consigli. Si tratta di Acceglio, Alto, Bergolo, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cossano Belbo, Montaldo Roero, Murello, San Michele Mondovì, Vernante, Vicoforte, Villanova Mondovì e Vezza d’Alba.

Svelati i componenti della lista "Rinascita Sanmichelese" che appoggia la candidatura a sindaco di Daniele Aimone per San Michele Mondovì.

37 anni, titolare dell'agenzia immobiliare "Aimone" con sede nell'area Besio di Mondovì, sposato e papà di due bambini, ha alle spalle l'esperienza amministrative come consigliere comunale dal 2013-2018.

"Ho deciso di candidarmi per mettermi a disposizione del mio paese" - spiega Aimone - "San Michele ha bisogno di un nuovo slancio e per perseguire questi obiettivi abbiamo creato una squadra fatta di persone che amano San Michele e che hanno deciso di mettersi in gioco per portare cambiamenti positivi. Se saremo chiamati ad amministrare il comune ci affideremo anche a esperti esterni per il settore economico".