"Grazie di cuore al reparto di neurologia di Savigliano per la cura e la professionalità"

Gentile direttore,

Vorrei far pervenire al reparto di neurologia di Savigliano, a tutto il personale medico, infermieristico e oss un ringraziamento profondo per la professionalità e la cura dedicate a mia madre, che è stata ricoverata in questo dal 9 febbraio al 14 marzo.

La sua situazione era delicata e complicata, ma grazie alle cure e al grande aiuto avuto da tutti, compresi anche i fisioterapisti dell'ospedale, non ha perso la sua voglia di vivere e di provare a tornare a essere la donna di prima.

Oggi è in una struttura riabilitativa ad Alessandria, il Borsalino, e appena sarà possibile tornerà a salutare personalmente tutto il reparto.

Grazie di cuore specialmente da parte sua per tutto il lavoro che fate.