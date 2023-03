Barge: nella notte, a fuoco alcune auto in via Combe

Intervento dei vigili del fuoco nella notte appena trascorsa a Barge.



Coinvolte in un rogo alcune vetture parcheggiate in via Combe: le fiamme si sono sviluppate per cause ancora da chiarire da un mezzo specifico, e hanno poi intaccato (danneggiandoli parzialmente) gli altri vicini.



Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, quelle di Saluzzo e Barge, e i carabinieri di Saluzzo.