A Cuneo “Settimo Passo”, il nuovo negozio di Alessia e Simona

Negli ultimi anni, sempre più donne si stanno affermando come imprenditrici di successo. Questo vale anche per il settore della moda, dove le lavoratrici autonome hanno dimostrato di avere una grande sensibilità per il design e la qualità dei prodotti. È il caso Alessia e Simona che hanno deciso di aprire un negozio di scarpe a Cuneo, in centro città e precisamente in via Carlo Emanuele 20. Pensate che in Italia sono ben 1 milione e 342 mila le imprese femminili.

Queste due donne sono state per anni colleghe in un negozio di calzature che ha permesso loro di far nascere, crescere un’amicizia e una stima reciproca che le ha portate a diventare socie del loro nuovo negozio di calzature chiamato “Settimo Passo”.

Alessia ci racconta che “abbiamo deciso di mettere insieme le nostre competenze per creare un negozio unico nel suo genere, dove i clienti possono trovare scarpe di qualità, borse e accessori alla moda e delle migliori marche, tra cui Nero Giardini, Lumberjack, Refresh, Epoque, Love My Sandals, ecc… Putroppo il negozio dove lavoravamo prima ha chiuso e guardandoci più volte degli occhi, abbiamo deciso di intraprendere in prima persona questa nuova attività perché è un lavoro che conosciamo e che sappiamo svolgere bene. Pensate che mio nonno era calzolaio e questa passione per le calzature mi è stata trasmessa proprio da lui quando, da piccina, andavo ad aiutarlo nel suo laboratorio artigianale”.

Il negozio si chiama "Settimo Passo" e si trova al posto dell’ex negozio di abbigliamento “Settimo cielo”.

“Abbiamo scelto con cura ogni dettaglio del negozio, dai colori delle pareti alla disposizione degli scaffali, per finire con le luci che creano un'atmosfera luminosa e solare. Il nostro obiettivo è dare alle donne e agli uomini l’opportunità di sentirsi bene ogni giorno grazie al comfort delle scarpe che indossano” sottolinea con determinazione Simona “… nei mesi scorsi abbiamo partecipato ad alcune fiere del settore e siamo certe che le nostre intuizioni riscuoteranno l’interesse dei nostri nuovi clienti. La scelta dei brand è stata fatta con molta attenzione e siamo certe che verranno apprezzati gli abbinamenti che proporremo tra borse, scarpe, foulard e accessori vari di bigiotteria. Per noi è importante che ogni cliente si senta a proprio agio nel nostro negozio e si diverta a cercare la scarpa migliore”.

Alessia e Simona sono entrambe molto emozionate per l’inaugurazione del loro negozio “Settimo Passo” che avverrà domani venerdì 24 marzo alle ore 18:00. Il giorno successivo, sabato 25 marzo i clienti potranno beneficiare di uno sconto di benvenuto del 10% su scarpe e borse.

Il negozio “Settimo Passo” si trova a Cuneo, in via Carlo Emanuele 20.

Orario apertura: lunedì 15:30-19:30, martedì 9:30-19:30, dal mercoledì al sabato 9:30-12:30 e 15:30-19:30.