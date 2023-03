“Insieme per stare bene”: un corso dell’Asl CN1 sull’autogestione delle cronicità a Cuneo e Borgo

L’Asl CN1 nell’ambito del Piano Locale Cronicità organizza sul proprio territorio alcuni seminari per l’autogestione delle cronicità condotto da infermieri formati con un programma proveniente dall’Università di Stanford.

Che cosa è “Insieme per stare bene?” È un seminario di 6 incontri di gruppo della durata di 2 ore e mezza ciascuno a cadenza settimanale. Il programma è stato sviluppato per persone e/o familiari che convivono con una condizione di cronicità. Al termine del corso si sarà più preparati a collaborare, gestire lo stress, fare esercizio fisico in modo sicuro, mangiare in modo sano, parlare con la famiglia, gli amici, gli operatori sanitari, gestire i farmaci, rilassarsi ed apprezzare la vita.

Le sessioni sono interattive e la partecipazione è completamente gratuita.

Attualmente partiranno due corsi, con i rispettivi calendari:

- a Borgo San Dalmazzo presso la sala convegni dell’ASL CN1 in piazza Don Raimondo 2, dalle ore 14.30 alle 17 i giovedì 20 e 27 aprile, 4 e 11 maggio, i martedì 23 e 30 maggio.

- a Cuneo presso il salone dell’RSA Sant’Antonio in corso Nizza 89, dalle 14 alle 16:30,

i mercoledì 19 e 26 aprile, 3, 10, 17 e 24 maggio.

L’iscrizione è gratuita e obbligatoria (massimo 20 iscritti) e si richiede, salvo imprevisti, di partecipare a tutti gli incontri. Per informazioni ed iscrizioni contattare Noemi al numero 3383667490.

Chi fosse interessato a prossime edizioni oppure a luoghi o date differenti può comunicare il suo nominativo e verrà ricontattato.