Fossano: auto finisce fuori strada e si ribalta lungo l'A6 Torino-Savona: due feriti in ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 giugno, lungo il tratto fossanese dell'autostrada A6, sulla direttrice per Torino.

Qui un'auto è prima uscita di strada, finendo poi per ribaltarsi. A bordo della vettura si trovavano tre persone, due delle quali sono risultate ferite. Si tratta del conducente e di un minore. Entrambi sono stati presi in cura dal personale del Servizio Regionale di Emergenza 118, che ne ha disposto il trasporto in ospedale – il conducente con l'elisoccorso, il minore in ambulanza.



Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco provenienti da Mondovì e dal Distaccamento Volontari di Fossano, oltre agli ausiliari del traffico autostradale.



Non è ancora nota la dinamica dell'incidente. Mentre scriviamo non risulterebbero interruzioni alla circolazione o particolari rallentamenti.