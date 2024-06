Borgo San Dalmazzo: guasto alla dorsale dell’acquedotto, domani centro storico senza acqua potabile dalle 9 alle 15

Una nota dell’Acda pervenuta oggi al Comune di Borgo San Dalmazzo evidenzia di aver rilevato un guasto importante alla dorsale del Civico Acquedotto in via Marconi.

Tale situazione – si fa sapere dallo stesso municipio – rende necessario un intervento urgente che comporta la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile nell’area del centro storico cittadino (si veda la planimetria) nella giornata di domani, venerdì 14 giugno, dalle ore 9 alle ore 15.

La sospensione dell'erogazione interesserà tutta l’area del concentrico della città ovvero le utenze di via Marconi, via Bergia, vicolo Lerotto, vicolo Airotto, vicolo Delfino, via Garibaldi, via Roma, via Vittorio Veneto (da Largo Argentera fino a incrocio con via Ospedale), via Don Ghibaudo, via Monsignor Riberi, via Ospedale, P.zza Falcone e Borsellino, p.zza Martiri della Libertà, vicolo Gabella, vicolo Gerbino, via Avena, p.zza IV Novembre, via Bealera Nuova, via Discesa Molino, via Grandis, vicolo Fantini, Via Monserrato (da via Grandis sino altezza Parco Grandis), Piazza Grandis, via Borga, Via del Troglio e via Giovanni Lovera (da incrocia con via Marconi sino ad incrocio con via via Oliva).

L’Acda provvederà ad apporre la dovuta comunicazione sui fabbricati interessati dalla sospensione dell’erogazione dell’acqua e collocherà un’autobotte in Piazza Martiri della Libertà a servizio della cittadinanza.

L’orario della sospensione dell’erogazione dell’acqua potrebbe essere ridotto nel caso in cui non fosse necessario sostituire un tratto della tubazione ma intervenire solamente applicando un pezzo speciale sulla condotta. Quest’ultima possibilità potrà esser valutata domani dopo le prime operazioni di scavo.

Al suo ripristino, per un breve periodo, l’acqua potrà subire alterazioni organolettiche, fa sapere Acda Spa, che si scusa per i disagi.