A Guarene si inaugura il “Sentiero dell’Incanto”

Domenica 26 marzo alle ore 15, con partenza da piazza Roma a Guarene, avrà inizio la camminata di inaugurazione del nuovo Sentiero dell’Incanto, facile anello di 5 chilometri, che attraverso boschetti di sommità, noccioleti, vigneti e le zone dei tipici peri Madernassa, permette di ammirare un ampio panorama su Roero, Langhe e Monferrato.



L’evento è aperto a chiunque voglia conoscere in anteprima il percorso e fare una piacevole camminata in compagnia.



Aggiunto alla grande Rete Sentieristica del Roero gestita dall’Ecomuseo delle Rocche di Montà, il nuovo tracciato è stato predisposto grazie alla collaborazione del Comune di Guarene e della Pro Loco Guarene e offrirà ai visitatori la possibilità di conoscere meglio un luogo recentemente inserito fra i Borghi più belli d’Italia: un motivo in più per visitarlo.



Saranno allestite per l’occasione due tappe ristoro a cura della Pro Loco di Guarene.



Si consigliano scarpe/abbigliamento adatti e, considerato il prevedibile afflusso di partecipanti, di lasciare le auto presso i parcheggi in Viale Mazzini e Piazza della Pantalera per lasciare libero il centro storico e Piazza Roma, dalla quale avverrà la partenza alle ore 15.



Per ulteriori info consultare il sito oppure comporre il numero +39 0173 976181