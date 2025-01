Alba, la Giunta itinerante arriva al quartiere Moretta il 28 gennaio

La Giunta comunale di Alba prosegue nel suo progetto di avvicinamento ai cittadini con l’iniziativa della “Giunta itinerante”. La prossima tappa sarà il quartiere Moretta, che ospiterà l’incontro con i rappresentanti comunali martedì 28 gennaio alle ore 20:30, presso il Centro Anziani di via Rio Misureto.

L’iniziativa “La Giunta nei Quartieri” rappresenta un momento di confronto diretto tra i cittadini e gli amministratori locali, con l’obiettivo di ascoltare le problematiche del territorio e accogliere proposte utili alla programmazione degli interventi. L’assessore Davide Tibaldi, delegato ai quartieri e alle frazioni, ha sottolineato l’importanza di mettersi in ascolto per comprendere le criticità e inserire le segnalazioni in una programmazione equilibrata, tenendo conto delle priorità e delle risorse disponibili. Pur non promettendo soluzioni immediate, Tibaldi ha ribadito che ogni proposta sarà considerata nell’ambito di una pianificazione più ampia.

Il dialogo con i residenti del quartiere Moretta si svolgerà in collaborazione con il Comitato Moretta-Corso Langhe e con il Comitato Moretta Due. Durante l’incontro verranno affrontati temi come la viabilità, la tempistica dello scolmatore, la manutenzione delle aree verdi, la pulizia dei rii Misureto e Cherasca, la raccolta differenziata e la sicurezza nel quartiere.