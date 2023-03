Acceglio piange Alice Olivero, studentessa all'Artistico di Cuneo di soli 16 anni

Era il 2019 quando la giovane Alice Olivero, insieme ad altri quattro ragazzi, ricevette nel municipio di Acceglio, il suo paese, il premio Borse di Studio per l’anno scolastico 2018-2019 come elogio al merito. Un momento solenne e davvero emozionante.

Aveva gli occhi pieni di vita, tenacia e bellezza questa ragazza di 16 anni, studentessa presso il liceo artistico di Cuneo. Aveva un’energia che pochi hanno.

È morta purtroppo ieri mattina, venerdì 24 marzo, presso l’ospedale Gaslini di Genova a causa di un tumore scoperto un paio di anni fa.

Profondo è lo sgomento in tutta la Valle. “Affidiamo al Signore che porta la croce questa giovanissima ragazza e la sua famiglia”. Ieri sera, nella Parrocchia di Dronero, si è svolta alle ore 20.30 la Via Crucis, le cui preghiere hanno voluto essere rivolte in modo particolare ad Alice, con profonda vicinanza alla mamma Sara, al papà Pieraldo ed alle due sorelle minori Chiara ed Emilia.

La ricorda il preside del liceo artistico di Cuneo Carlo Garavagno: "Alice era un'alunna di terza. Dopo il biennio aveva scelto l'indirizzo di grafica. La ricordiamo come una ragazza solare, con una forza incredibile, una grande voglia di fare. Nell'ultimo periodo si collegava da remoto, ma tanta era la sua voglia di venire in presenza e di partecipare ai nostri laboratori di discipline artistiche. Partecipava anche al giornalino d'istituto, amava i cavalli, i capelli blu, i colori. Tutti i prof la ricordano come una ragazza meravigliosa".

Al momento non è nota la data dei funerali.