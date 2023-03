Caffetteria base, cocktails e latte art: seconda edizione

La prima edizione del corso è andata sold out in pochi giorni senza riuscire a soddisfare tutte le richieste arrivate; il Cfpcemon ha quindi deciso di organizzare una seconda edizione che inizierà il 3 maggio, sempre curata dal docente Luca Parcelli.

In cinque serate presso l’Albergo Didattico del Cfpcemon, i partecipanti potranno imparare i concetti di base sull'accoglienza del cliente, le tecniche principali di preparazione del caffè, le basi della latte art, la preparazione di semplici cocktails e il servizio delle bevande.

Luca Parcelli è un imprenditore del settore food & beverage, oggi docente in master e corsi rivolti a professionisti e associazioni di categoria. Grazie alla sua lunga esperienza è anche consulente per gli imprenditori del settore che vogliono far crescere il proprio business attraverso analisi dei flussi e miglioramento dell’offerta.

E’ possibile riservare uno dei 9 posti ancora disponibili a questo link http://www.cfpcemon.it/it/course-details?ref=17996/

Per maggiori Informazioni

Cfpcemon 017442135 cfpmondovi@cfpcemon.it