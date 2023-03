“La tartaruga rossa” al Magda Olivero di Saluzzo

Con “La tartaruga rossa” di Michael Dudok de Wit proseguirà lunedì 3 aprile alle 21 la stagione “Lunedì Cinema” al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, organizzata da Ratatoj Aps e il Comune di Saluzzo. La proiezione, terzo appuntamento della rassegna “Mini Movie”, è organizzata in collaborazione con il Progetto SAI (Sistema Accoglienza ed Integrazione) e con “Coltivare accoglienza”, un progetto di Caritas e LVIA, entrambi attivi sul territorio di Saluzzo. L’ingresso è gratuito.

“La tartaruga rossa” è il film d’animazione che ha ottenuto una candidatura al Premio Oscar e ha vinto il premio della giuria al Festival di Cannes. Si tratta di un racconto fantastico che ruota attorno ad un uomo abbandonato su un'isola deserta che cerca di sopravvivere e, favorito dalla vegetazione rigogliosa, costruisce una zattera, una, due, tre volte. Ma i suoi molteplici tentativi sono costantemente impediti da una forza sottomarina e misteriosa che lo rovescia in mare. A sabotarlo è un'enorme tartaruga rossa contro cui sfoga la frustrazione della solitudine e da cui riceve consolazione alla solitudine.

Non siamo davanti all'ennesima storia esotica in cui la natura è mera riserva di accessori a disposizione dell'ingegnosità dell'uomo. Al principio l'uomo fa l'uomo e crede alla chimera di una conquista. Si accanisce, costruisce una zattera di fortuna ma il mare non lo lascia partire. Dieci, cento volte prova a prendere il largo, altrettante è affondato da una presenza enigmatica e invisibile. Ma l'ultimo tentativo gli rivela l'apparenza del suo avversario e la consapevolezza di essere (una) parte del tutto.

La tartaruga rossa di Michael Dudok De Vit è uno straordinario esercizio di cinema, che gioca sul sensoriale, sul suono e sull'immagine, per annullare la barriera dello schermo e farci vivere direttamente la natura. Un'esperienza rara, preziosa, per certi versi stupefacente.