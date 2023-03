Il Circolo di Savigliano del Partito Democratico torna in piazza. Nell'ambito dell'iniziativa provinciale del PD per lanciare il tesseramento 2023, a un mese di distanza dalle primarie che hanno sancito l'elezione della nuova segretaria nazionale Elly Schlein, si ripresenta il gazebo del locale Circolo del PD per informare, incontrare e raccogliere le richieste di tesseramento per il 2023.

L'appuntamento è per sabato 1 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 in piazza Santarosa.