Valle Infernotto, nasce Azione a Bagnolo Piemonte

Azione continua a crescere nella provincia di Cuneo, con nuove adesioni e referenti sul territorio. Dopo l'ingresso, alcune settimane fa, della consigliera comunale di Melle Carla Giordano, anche la città di Bagnolo Piemonte avrà la sua referente cittadina nella giovane Elisabeth Margaria.



Il segretario provinciale di Azione Andrea Vassallo dichiara: "Anche a Bagnolo nasce Azione con una giovane dinamica e intraprendente. Ho voluto accogliere con grande favore la sua disponibilità a organizzare il nostro partito sulla Valle Infernotto e su Bagnolo Piemonte in particolare. Azione, da sempre, è molto attrattiva per tanti giovani che intendono impegnarsi e lavorare sui temi concreti e sulle priorità delle nostre città".



Elisabeth Margaria dichiara: "Ho scelto di aderire ad Azione perché è l'unico vero movimento politico che rappresenta l'alternativa liberale, popolare e riformista e guarda a noi giovani nelle politiche che promuove. In questi giorni sto prendendo contatti con altri giovani,esponenti dell'associazionismo e della società civile di Bagnolo Piemonte per radicarci e promuovere anche noi proposte concrete sulla Valle Infernotto".



Michele Valsecchi, responsabile provinciale dell'organizzazione aggiunge: "Una bella notizia che accolgo con entusiasmo sapendo la determinazione e l' impegno che contraddistinguono Elisabeth. Il nostro gruppo è in continua crescita e così come voglia fare politica con la P maiuscola. Le auguro buon lavoro!"