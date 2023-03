Lunedì apre il lotto II.6 della Asti-Cuneo alla presenza del ministro Matteo Salvini

Lunedì 3 aprile alle 10.30 sarà aperto al traffico il lotto II.6b dell’Autostrada Asti-Cuneo, tra la tangenziale di Alba e lo svincolo Alba-Ovest.

La notizia è stata comunicata ufficialmente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 marzo, dalla Regione .

Alla cerimonia d'inaugurazione ed apertura, oltre al presidente della Regione Alberto Cirio interverrà il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Matteo Salvini.

da lunedì quindi si potrà viaggiare senza soluzione di continuità dalla tangenziale di Alba all’innesto con la Sp 7 nella zona ai piedi del "Michele e Pietro Ferrero", senza più dover uscire in zona Cantina Roddi e dover imboccare da lì la stessa provinciale.



In un primo momento la tratta sarà percorribile su una sola corsia per senso di marcia, in attesa dell’ultimazione definitiva da parte delle aziende da tempo impegnate sul cantiere per conto della concessionaria Asti Cuneo Spa.