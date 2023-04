E' la stagione delle altcoin: Dogetti e Dogecoin stanno conquistando il mercato delle criptovalute in seguito al declino del Bitcoin

Il 2023 è un anno nuovo per il mercato delle criptovalute, soprattutto perché le altcoin stanno conquistando il mercato. Poiché il Bitcoin (BTC) è in discesa, gli appassionati di criptovalute e gli investitori di tutto il mondo si staranno chiedendo quali siano le migliori altcoin sul mercato.

Bitcoin: l'originale non è sempre il meglio

Il Bitcoin è stata la prima criptovaluta sul mercato, nata nel 2009. Dal suo lancio, c'è stata un'ondata di altcoin che si sono fatti un nome nel mondo delle criptovalute, ma nessuno ha fatto come il Bitcoin. Sebbene il Bitcoin esista dal 2009, ha iniziato a decollare negli ultimi anni. Il valore del Bitcoin era di 500 dollari a metà del 2016, ma a dicembre 2020 il valore del Bitcoin è schizzato alla straordinaria cifra di oltre 28.000 dollari! Tuttavia, non è sempre tutto oro quel che luccica e nel 2023 è probabile che il Bitcoin scenda a nuovi minimi.

Secondo gli esperti di Forbes, si prevede che quest'anno il Bitcoin scenderà significativamente a un valore di 5.000 dollari, un calo drastico rispetto al valore attuale. Ciò è probabilmente dovuto all'aumento dei tassi di interesse del Bitcoin e alle rapide fluttuazioni di prezzo che la moneta subisce regolarmente. Considerando la storia, è comprensibile che i potenziali investitori siano scettici nel partecipare a future opportunità di investimento con il Bitcoin, dato che non sembra che il Bitcoin si riprenderà presto.

Cosa possono offrire al mercato le Altcoin Dogetti e Dogecoin?

I servizi finanziari decentralizzati sono un nuovo modo di gestire il denaro senza influenze esterne. Con il progredire della tecnologia in una nuova era, sempre più persone gravitano verso le criptovalute. Con il crollo del Bitcoin, spetta alle altcoin portare avanti il mercato delle criptovalute.

Dogetti (DETI) è una altcoin nuova di zecca, che mira a diventare un "doge" di primo piano nel mercato delle criptovalute meme coin. La famiglia Dogetti dà valore all'unione ed è per questo che mira a fornire una ricchezza generazionale a tutti i membri della sua famiglia allargata, ovvero agli investitori. Dogetti vuole che gli investitori siano in grado di gestire i propri fondi a modo loro e ha quindi implementato vari modi per guadagnare più $DETI sulla propria piattaforma.

Gli NFT o token non fungibili sono beni digitali unici che rappresentano la proprietà di una forma di contenuto digitale come immagini, video, musica e molto altro. Dogetti offre i propri NFT sulla propria piattaforma sotto forma di compagni digitali per cani che possono essere portati e scambiati nell'Universo Dogetti. È inoltre previsto che questi NFT si riproducano, creando così altri NFT e maggiori entrate per gli investitori.

Dogecoin non è solo un'altra moneta meme, è la moneta meme originale del cane. È nata come risposta diretta al Bitcoin e si è sviluppata a partire da un meme del 2013 che ha fatto il giro del web, raffigurante un cane Shiba Inu che fa gli occhi dolci alla telecamera circondato da commenti sarcastici. I creatori volevano stabilire ed evidenziare diversi difetti del Bitcoin e approfondirli. Uno dei principali è che il Bitcoin è piuttosto limitato quando si tratta di produzione. Il Bitcoin ha un'offerta totale di 21 milioni di token, mentre Dogecoin ha un'offerta spropositata di 130 miliardi di token in circolazione e altri 10.000 vengono prodotti al minuto.

Dogecoin non ha ricevuto il suo riconoscimento solo grazie al meme virale, ma negli ultimi tempi, celebrità di primo piano come Elon Musk e Snoop Dogg hanno reso pubblico il loro sostegno all'altcoin. Dogecoin ha dimostrato di essere una sensazione su Internet: nel primo mese dal suo lancio, il sito web ha ricevuto oltre un milione di visualizzazioni. Attualmente Dogecoin si trova al nono posto nella classifica del mercato delle monete.

Nel complesso, per i potenziali investitori che sono indecisi su dove investire e stanno cercando di speculare sul mercato: è una stagione di altcoin, l'alternativa è in!

Per ulteriori informazioni su Dogetti (DETI):

Prevendita: https://dogetti.io/how-to-buy

Sito web: https://dogetti.io/

Telegram: https://t.me/Dogetti