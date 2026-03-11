 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 11 marzo 2026, 16:10

Confcommercio e sindaci della Granda insieme per il futuro delle città: tavolo permanente su commercio, turismo e servizi

In Provincia a Cuneo confronto tra Confcommercio e i primi cittadini delle principali città su sicurezza urbana, pressione fiscale, centri storici, turismo e lavoro

Confcommercio e sindaci della Granda insieme per il futuro delle città: tavolo permanente su commercio, turismo e servizi

Recentemente, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale si è svolto un importante incontro tra Confcommercio provincia di Cuneo e i sindaci delle principali città della provincia. 

All’incontro hanno partecipato il presidente di Confcommercio provincia di Cuneo Danilo Rinaudo e il segretario generale Luigi Barbero, insieme ai sindaci delle cosiddette “sette sorelle” della provincia – Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano – oltre ai sindaci di Borgo San Dalmazzo e Busca. 

L’incontro, coordinato dal sindaco di Mondovì Luca Robaldo, in qualità anche di presidente della Provincia di Cuneo, si è svolto in un clima molto cordiale e costruttivo. 

Nel corso della riunione è stato presentato e discusso un documento di sintesi predisposto da Confcommercio Provincia di Cuneo, consegnato ai sindaci presenti, che affronta alcune delle principali criticità e prospettive che interessano i settori del commercio, del turismo e dei servizi, pilastri fondamentali dell’economia e della vitalità sociale dei territori. 

Il documento ha posto l’attenzione su temi centrali per lo sviluppo e l’equilibrio delle città, tra cui:

− sicurezza urbana e legalità nei centri cittadini e nelle aree commerciali; 

− pressione tributaria locale e sostenibilità economica delle imprese; 

− rigenerazione urbana e attrattività dei centri storici; 

− turismo e valorizzazione territoriale; 

− semplificazione amministrativa; 

− lavoro, formazione e ricambio generazionale nelle imprese del terziario. 

Il confronto è stato ampio e partecipato: dopo la presentazione del documento si è sviluppato un articolato dibattito e un giro di tavolo tra i sindaci, che hanno espresso apprezzamento sia per l’iniziativa sia per i contenuti del documento. 

Al termine dell’incontro è emersa la volontà condivisa di proseguire il percorso di confronto e collaborazione nel corso dell’anno, attraverso momenti periodici di approfondimento sui singoli temi, con l’obiettivo di costruire azioni concrete e coordinate tra amministrazioni locali e rappresentanza delle imprese. 

L’obiettivo comune è quello di rafforzare il ruolo del sistema del Commercio, del Turismo, dei Servizi, dei Trasporti e delle PMI come elemento centrale di sviluppo economico, qualità urbana e coesione sociale nei territori della provincia di Cuneo. Confcommercio Provincia di Cuneo ha ribadito la propria piena disponibilità a lavorare insieme alle amministrazioni comunali per individuare soluzioni condivise, sostenibili e operative, nell’interesse delle imprese, dei lavoratori e delle comunità locali.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium