Beppe Ghisolfi a Valdieri per parlare di banche e piccoli Comuni

Il banchiere scrittore di cui è appena uscito nelle librerie il best seller numero otto Primi passi verso l’economia in data 28 marzo sarà al tavolo delle istituzioni assieme all’assessore regionale Marco Gallo e ai vertici dell’amministrazione civica del Comune ospitante di Valdieri, rinomato polo ricettivo montano e termale della provincia Granda

Il professor Beppe Ghisolfi nel corso delle trasmissioni televisive nazionali alle quali è più volte intervenuto come a ReStart su Rai Tre ha ribadito l’importanza sussidiaria degli enti locali come presidio di tipo sussidiario demografico e artigianale specialmente nelle zone in quota in aree vaste come quelle caratteristiche delle province del Piemonte del Sud, ribadendo nello stesso tempo l’urgenza di interventi istituzionali come l’affidamento dei servizi di tesoreria utili a riattivare la tradizione degli sportelli fisici e a coniugare così la opportuna socialità e capillarità due tratti storici con la necessaria redditività del settore bancario

L’appuntamento è fissato pertanto per sabato 28 marzo a partire dalle ore 17 nel salone comunale Alberto Bianchi sul tema interrogativo Piccoli Comuni e Banche c’è futuro insieme che sarà moderato e coordinato dal collega giornalista Paolo Chiarenza storico dirigente della destra sociale provinciale e soprattutto battagliero consigliere provinciale e comunale per una pluralità di legislature e autore anche più recentemente di interventi epistolari e giornalistici volti a sollecitare la fuoriuscita del territorio provinciale dal suo isolamento infrastrutturale

Mentre i saluti introduttivi saranno svolti dalla vicesindaco di Valdieri Sharon Giraudo nel merito delle relazioni si entrerà con i contributi del sindaco Guido Giordana dell’assessore regionale agli enti locali e alla pianificazione urbanistica Marco Gallo e appunto del banchiere scrittore rappresentante italiano nel Consiglio del Gruppo mondiale delle casse di risparmio e consigliere nazionale del CNEL Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro Beppe Ghisolfi