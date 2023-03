Istanbul Vita Spiega il loro Successo a ORF TVTHEK!

ORF TVTHEK ha cercato perché le persone che desiderano un trapianto di capelli scelgono un centro specializzato in Turchia. ORF TVTHEK ha selezionato Istanbul Vita, clinica con un portafoglio di clienti europeo, sulla base dei dati raccolti da dozzine di cliniche e ospedali di successo e si è informata in modo esauriente sui processi di un possibile trapianto di capelli. Sulla base dell’intervista, ORF TVTHEK ha dato a Istanbul Vita il massimo dei voti.

Hasan Başol, fondatore di IstanbulVita, ha dimostrato il suo successo con premi come Best Hair Transplant Center 2021 e Best Hair Transplant Center 2022; è determinato a continuare i suoi riconoscimenti, che aumentano di anno in anno, senza rompere la tradizione quest'anno. Inoltre, spiega che sta continuando il suo successo annunciando di aver già vinto il premio "Miglior centro trapianti di capelli in Europa" presentato a Parigi nel novembre 2023.

Hasan Başol e il team IstanbulVita, giornalisti di ORF TVTHEK, una delle emittenti statali austriache, per i trapianti di capelli, hanno illustrato una possibile procedura chirurgica con tutta trasparenza.

Quando cerchi il costo trapianto capelli, il paese con il minor costo è la Turchia.

ORF TVTHEK ha riassunto i fattori del processo in 6 titoli principali.

Motivi per cui Istanbul Vita è il miglior trapianto di capelli in Turchia

Scegliere il centro giusto

Naturalmente, decidere dove sottoporsi a un trapianto di capelli è un processo molto difficile, ma è possibile restringere le opzioni con alcuni criteri di base.

Ospedale o clinica?

Lo studio ha osservato che gli ospedali potrebbero trattare i pazienti in modo più rapido e affidabile in caso di una possibile complicazione. Invece in una clinica media non c'è nessuno che ti assista se si presentano disturbi della pressione sanguigna, del cuore e vari, dozzine di specialisti medici possono fornire servizi in ambito ospedaliero.

Istanbul Vita differenza

Istanbul Vita svolge le sue operazioni in uno degli ospedali più lussuosi e più grandi della Turchia.

Medico? Infermiera?

Nello studio è stato osservato che mentre il team che gestisce il tuo intervento chirurgico non ha molti medici clinici, gli infermieri hanno voce in capitolo e gestiscono tutti gli interventi chirurgici.

Istanbul Vita differenza

Tutte le operazioni di IstanbulVita sono eseguite dal Dr. Ozge Miray Gültekin, dal Dr. Mustafa Ayhan Balcı e dal loro team di esperti.

Esperienza nell'industria

Durante la ricerca, è stato osservato che ci sono centinaia o addirittura migliaia di cliniche in Turchia e nuove cliniche sono ancora in fase di creazione.

Istanbul Vita differenza

Con 15 anni di esperienza nel settore, IstanbulVita offre tecniche all'avanguardia e incentrate sul paziente.

Commenti degli utenti

Durante la ricerca, è stato osservato che alcune cliniche hanno utilizzato migliaia di recensioni false, recensioni che hanno fornito o addirittura acquistato.

Istanbul Vita differenza

Poiché Istanbul Vita mantiene l'affidabilità dei suoi commenti con video, l'autenticità di tutti i commenti può essere verificata.

Prezzo

Poiché il personale e i costi dei centri che operano all'estero, soprattutto nell'area europea, sono espressi in Euro, se guardi la parità Euro/TRY in Turchia, vedrai che il tuo trapianto di capelli sarà più economico. Costi del trapianto di capelli costano meno in Turchia. Il costo del trapianto capelli Turchia è più economico.

Facilitazione visti

La Turchia offre procedure di visto molto più semplici rispetto all'Europa. Mentre le procedure per i visti possono essere piuttosto noiose e richiedere molto tempo in alcuni paesi, la Turchia facilita l'arrivo di turisti stranieri nel paese a causa dell'importanza che attribuisce al turismo sanitario. Si può dire che uno dei motivi principali è che la Turchia è lo stato preferito per il trapianto di capelli .

Comunicazione facile

Sebbene molte cliniche lavorino solo con traduttori in inglese, grazie allo staff di Istanbul Vita, che parla oltre 21 lingue diverse a livello nativo, i desideri della persona possono essere compresi in modo più preciso ed entrambe le parti sono più soddisfatte del risultato.



Opportunità di vacanza

La Turchia è un paese altamente sviluppato nel turismo e attira i vacanzieri con la sua costa, i siti storici, il cibo delizioso e le numerose attività turistiche. Istanbul Vita ti offre l'opportunità di scoprire la città più popolare della Turchia, Istanbul, invece di offrire solo un servizio di trapianto di capelli. Grazie agli hotel a cinque stelle inclusi nel servizio di trapianto di capelli, il comfort dei suoi pazienti viene prima di tutto con il suo team che offre trasporto VIP, alloggio e servizi di consulenza continua in 21 lingue diverse.

Un'altra questione importante a cui prestiamo maggiore attenzione prima del trapianto di capelli è la creazione dell'attaccatura frontale. In questo modo si ottiene un aspetto estetico personalizzato, eliminando l'artificialità dell'operazione.

Ecco i punti a cui prestiamo attenzione quando determiniamo l'attaccatura dei capelli nei nostri pazienti:

Caratteristiche del viso: le caratteristiche del viso devono essere considerate quando si determina la linea del trapianto di capelli. Fattori come la forma del viso, la posizione delle sopracciglia, la linea della fronte e la linea della mascella aiutano a determinare con precisione la linea del trapianto di capelli.

Caratteristiche della radice dei capelli: anche le caratteristiche dei follicoli piliferi utilizzati nel trapianto di capelli sono importanti per determinare il lignaggio del trapianto di capelli. Il colore, lo spessore e la densità delle radici sono efficaci nel determinare una corretta linea di trapianto di capelli.

Simmetria: la simmetria della linea di trapianto di capelli è importante per ottenere un aspetto naturale. Pertanto, quando si determina la linea, si fa attenzione a garantire che l'attaccatura dei capelli sia la stessa su entrambi i lati del viso.

Aspetto naturale: è importante ottenere un aspetto naturale quando si determina la linea di trapianto di capelli. Quando si determina la linea, l'attaccatura dei capelli viene determinata in base alla struttura naturale dei capelli.

Desideri del paziente: anche i desideri del paziente sono importanti per determinare la linea di trapianto di capelli. Determinando l'aspetto che il paziente desidera dopo il trapianto di capelli, è possibile determinare una linea adatta.