Queste quattro criptovalute possono rendervi milionari nel 2023

Il mercato delle criptovalute è ricco di opportunità e le possibilità sono infinite. Riuscire a individuare queste opportunità è la parte più difficile del compito. Anche l'ingresso tempestivo è fondamentale, in quanto assicura la possibilità di assicurarsi un profitto prima che il margine di profitto si chiuda a causa dell'ingresso massiccio di altri operatori del mercato.

Le criptovalute hanno dimostrato la possibilità di rendere milionarie le persone nel corso degli anni. Se si osserva la traiettoria di tutti i principali asset criptovalutari, si può notare che c'è stato un momento specifico in cui, acquistando l'asset, si sarebbero potuti guadagnare milioni. In base a questa traiettoria, è il momento giusto per alcune delle criptovalute elencate in questo articolo.

Ecco alcune delle quattro criptovalute che possono rendervi milionari nel 2023:

Dogecoin

Dogecoin (DOGE) è la più grande memecoin del mercato, ma nonostante ciò, DOGE ha ancora il potenziale per far guadagnare ai possessori molti soldi. Dogecoin è stata creata nel 2013 come sollievo comico per la situazione di mercato dell'epoca. È stata creata per scherzo e oggi detiene un valore di miliardi di dollari e ha ispirato diversi altri progetti di memecoin.

Dogecoin è esploso dopo che Elon Musk ha mostrato il suo sostegno alla criptovaluta e oggi la memecoin è praticamente legata a tutto ciò che coinvolge l'uomo più ricco del mondo. Il Dogecoin reagisce persino alle notizie di Elon Musk, quindi potrebbe indicare quando comprare DOGE e quando no. E dato che Elon Musk è una persona molto schietta e ha dimostrato di sostenere DOGE, c'è la possibilità di fare milioni con questa criptovaluta.

Poligono (MATIC)

Polygon (MATIC) è una rete blockchain creata per collegare, far crescere e migliorare Ethereum e altre reti compatibili con Ethereum. La rete è molto apprezzata per le sue incredibili capacità di scalabilità. Polygon(MATIC) è stato uno dei migliori performer del mercato nonostante la condizione ribassista degli ultimi mesi. Mentre la maggior parte del mercato è in ribasso di oltre il 70% rispetto ai massimi storici, MATIC è in ribasso di circa il 59% rispetto ai massimi storici. Negli ultimi mesi, il mercato delle criptovalute si è assicurato alcune collaborazioni e partnership promettenti per il futuro del panorama. Con aziende come Reddit, Meta, Starbucks e molte altre che si affidano a Polygon per l'adozione della blockchain, sembra che la rete abbia le carte in regola per portare il panorama delle criptovalute al livello successivo.

Apecoin (APE)

Apecoin (APE) è un token di governance e utilità basato su Ethereum per la comunità APE alimentata da Yuga Labs. Yuga Labs è il marchio madre di alcune delle più preziose collezioni di NFT nel mercato NF, e questi asset crittografici aiutano i possessori a detenere una partecipazione nel governo dell'ecosistema. Apecoin viene anche definito un token di gioco, in gran parte a causa del gioco play-to-earn di Yuga Labs, che deve ancora essere lanciato. La maggior parte dei trader e degli investitori di criptovalute ritiene che l'asset di criptovalute dovrebbe avere un'impennata dei prezzi non appena il gioco sarà lanciato. Questo potrebbe essere un ottimo momento per entrare prima che arrivi l'ondata di acquirenti.

Moneta Big Eyes (BIG)

Lasciando il meglio per ultimo, Big Eyes Coin(BIG) è una memecoin basata su Ethereum che verrà lanciata a breve, con l'opportunità di entrare a buon mercato nella prevendita. La prevendita è stata uno degli eventi più eccitanti di qualsiasi progetto di criptovaluta negli ultimi mesi, e questo indica il successo su cui gli utenti possono scommettere. Big Eyes Coin ha raccolto oltre 32 milioni di dollari nella prevendita e sta cercando di chiudere il round con un obiettivo di 50 milioni di dollari.

Big Eyes Coin (BIG) mira a integrare diverse utility all'avanguardia per creare valore e ricchezza per i suoi possessori. Non perdete l'opportunità di entrare a buon mercato. Partecipate alla prevendita di Big Eyes Coin qui ora!

Per saperne di più su Big Eyes Coin (BIG), visita:

Partecipa alla prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/#signup