Mango, dopo 32 anni Radio Vallebelbo dovrà togliere il traliccio radiofonico

Dopo 32 anni di battaglie ed attese, il Comune di Mango ha finalmente vinto la diatriba contro Radio Vallebelbo e le sue antenne.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha infatti confermato la legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Mango diffidava la società Radio Vallebelbo S.r.l. ad adempiere ad un ordine di demolizione emanato nel lontano 18 novembre 1991 e mai eseguito.

Il traliccio sul quale poggiano i ripetitori di Radio Vallebelbo ed altre emittenti radiofoniche dovrà quindi essere smantellato.

L’antenna, di notevoli dimensioni e alta 52 metri, era stata edificata dalla società Radio Vallebelbo in località Cappelletta di S. Donato nel 1990, senza il necessario titolo abilitativo edilizio.

Il Comune, l’anno successivo, aveva emanato ordine di demolizione, al quale però si era opposta Radio Vallebelbo.

Il Tribunale amministrativo intervenuto sul ricorso aveva confermato la legittimità dell’ordine dando dunque riscontro a quanto sostenuto dal Comune di Mango, confermando l’ordine di demolizione.

Radio Vallebelbo non si era però arresa, inoltrando appello al Consiglio di Stato.

Nell’attesa del giudizio, i rapporti tra le parti sembravano essere diventati collaborativi, tant’è che Radio Vallebelbo non ha più portato avanti il ricorso, rassicurando l’allora sindaco sulla rimozione del traliccio e il trasferimento dello stesso in una zona lontana dall’abitato.

La rimozione, che avrebbe dovuto essere imminente, si è in realtà protratta per 32 anni.

Un lungo periodo di tempo in cui i cittadini del Comune di Mango e in particolare i residenti in località San Donato hanno sopportato la presenza dell’antenna. Il destino ha poi fatto la sua parte quando, nel luglio del 2022, a seguito di un violento nubifragio, con forti folate di vento, il traliccio ha ceduto ed è stato spezzato in due tronconi.

L’amministrazione comunale, preso atto della pericolosità della struttura, attraverso un’attenta analisi della situazione di fatto e della documentazione rimasta “dormiente” troppo a lungo, hanno potuto accertare l’abusività della costruzione e dunque intimare alla Società di dare seguito all’ordinanza di demolizione e quindi smantellare la struttura.

A tale diffida Radio Vallebelbo si è opposta con un nuovo ricorso al T.A.R. Piemonte, assistita dall’avvocato. Rossignoli di Ancona.

Sulla questione si è infine espresso, alcuni giorni fa, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, che ha accolto pienamente le tesi dalla difesa del Comune di Mango, assistito dall’avvocato Enrico Martinetti di Mondovì, ha confermato che l’antenna dovrà essere smantellata, condannando Radio Vallebelbo al pagamento delle spese processuali in favore del Comune.

Radio Vallebelbo dovrà dunque smantellare l’impianto su cui poggiano i ripetitori anche di altre emittenti: RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l., RADIONORDITALIA S.n.c., N.O.R.I. NUOVA ONDA RADIO ITALIANA S.a.s. e RADIO TORINO 91 S.n.c..

Il vicesindaco Damiano Ferrero ha dichiarato: “Grazie al lavoro del nostro Ufficio tecnico e al prezioso supporto dell’Avvocato Martinetti, abbiamo fatto luce su una situazione rimasta irrisolta per 30 anni. La sicurezza pubblica ed il rispetto della legalità sono priorità imprescindibili, le irregolarità non possono essere tollerate. Abbiamo agito sotto tutti profili tecnici, giuridici e amministrativi di nostra competenza a tutela dell'Ente che rappresentiamo e dei cittadini di Mango, nel rispetto della fiducia che la comunità ci ha accordato fin dall'inizio del nostro mandato”.