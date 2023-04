Piazza Europa, a breve il bando per la vendita dei garage: "Massima trasparenza, nessuna speculazione"

Tra le delibere pubblicate sull’Albo pretorio del Comune di Cuneo, anche quella contenente i criteri definiti dalla Giunta per la procedura di vendita dei futuri box auto spazi auto e moto nel parcheggio interrato di Piazza Europa, che verrà realizzato al fine di poter permettere la riqualificazione e l’allargamento della Piazza.

Si prevede che il bando che darà effettivamente avvio all’asta pubblica possa essere pubblicato nel giro di poche settimane.

"Lavorare per una città virtuosa a misura dei suoi abitanti - sostiene il Comune in un comunicato stampa - questo è l’obiettivo della Giunta, anche rispetto alle trasformazioni immaginate per Piazza Europa".

"L’abbattimento dei cedri, funzionale al rifacimento della superficie della Piazza - prosegue l'ente - può suonare contradditorio rispetto a scelte ambientaliste e riconoscimenti di cui il Comune nei mesi recenti è stato insignito. Quell’azione va tuttavia considerata nel contesto molto più ampio di scelte ponderate e azioni concrete in atto".

Il comunicato stampa prosegue con l'elenco delle migliorie previste dalla Giunta Manassero: piantumazione di 300 nuovi alberi, tracciamento di una rete sempre più fitta di piste ciclabili, installazione dei pannelli fotovoltaici sullo stadio del nuoto, ma anche l'impegno per un servizio di trasporto pubblico accessibile nei costi e funzionale.

"Governare una città però significa essere attenti alle esigenze di tutti - precisa ila Giunta . Come già ribadito più volte, la riqualificazione di Piazza Europa intende garantire spazio per vivere meglio la Piazza e spazio per parcheggiare auto e potersi muovere a piedi. Altre piante saranno messe a dimora sulla nuova Piazza, in modo da garantire gli stessi coefficienti di assorbimento di Co2".

Si parla poi dell'ormai famoso parcheggio interrato. "Le ipotesi avanzate da alcuni, di scavare nella vicina via XX Settembre non è percorribile - sostiene il Comune - in quanto la superficie è limitata e i lavori impatterebbero considerevolmente sulla circolazioen".

La proposta di cassare l'opera a favore di nuovi parcheggi di testata: "È anch’essa allo studio per ridurre gli ingressi in città. Tuttavia c’è chi ha legittimamente bisogno di usare l’auto per arrivare in centro, o chi vive e lavora in quella porzione di città e non sa oggi dove parcheggiare".

Nella giornata di ieri l’amministrazione comunale, nella persona della Sindaca Patrizia Manassero, del vice-sindaco Luca Serale e dell’assessore Luca Pellegrino, ha incontrato gli esercenti dei negozi che si affacciano sulla piazza e nelle immediate vicinanze, insieme con le associazioni di categoria che li rappresentano: "È stato un utile momento di confronto - la dichiarazione ufficiale dell'ente - per illustrare nel dettaglio l’iter previsto e ascoltare le richieste degli esercenti. Il dialogo continuerà costante nei mesi a venire".

Da quando si è diffusa la notizia che a breve uscirà il bando per l’asta di vendita di posti auto e moto nel futuro garage interrato, sono state tante le persone che hanno manifestato interesse nell’acquisto. "Per noi è un segnale che ci conferma nella percorribilità di questa strada. Tuttavia, come già detto, se gli esiti dell’asta non saranno sufficienti a garantire la sostenibilità dei lavori, non si procederà con l’intervento di riqualificazione".

La Giunta comunale assicura che l’operazione di vendita è costruita in maniera trasparente e controllabile, nel rispetto delle norme: "Non è nelle corde di alcuno di noi nascondere o assecondare speculazioni o atti illeciti".