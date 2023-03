Giardino della memoria di Capaci: la Polizia consegnba le ampolle con l'olio ai vescovi della Granda

La Polizia di Stato ricorda la ricorrenza del 31° anniversario delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio, dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo ed i poliziotti incaricati della loro tutela Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina ed Emanuela Loi.

A tal proposito, nel luogo ove avvenne la tremenda esplosione del 23 maggio 1992, oggi sorge un giardino curato dall’Associazione Quarto Savona 15 (sigla radio dell’auto di scorta), animata dalla sig.ra Tina Montinaro, vedova del capo scorta.

Su quel terreno sono stati piantati diversi alberi di olivo, ognuna dedicata ad una persona delle Istituzioni caduta per mani mafiosa.

Da tali piante e dai loro frutti è stato ricavato un certo quantitativo d’olio che la Questura di Palermo, nello scorso anno, ha pensato di donare alla Chiesa siciliana per essere utilizzato come olio santo da tutte le Diocesi della Sicilia nel corso dell’anno liturgico corrispondente con il trentennale.

Tale iniziativa viene ritenuta un segnale importante per tutto il Paese, nell’anniversario delle stragi mafiose, considerato che il frutto nato dalla terra bagnata dal sangue di martiri della giustizia possa assurgere a simbolo di redenzione.

Anche in questa Provincia, come in tutta Italia, quest’anno si è provveduto ad effettuare la consegna dell’olio alle varie Diocesi. Pertanto si è provveduto ad effettuare la consegna delle ampolle, giunte da Palermo, ai vescovi della provincia di Cuneo.

Lo scorso 24 marzo il sig. Questore di Cuneo dr. Nicola Alfredo Parisi ha provveduto alla consegna delle ampolle contenenti l’olio al sig. Vescovo di Cuneo, mons. Piero Delbosco.

Mentre i giorni successivi, il Cappellano della Polizia di Stato ha provveduto alla consegna delle ampolle al Vescovo di Alba, Mons. Marco Brunetti, al Vescovo di Saluzzo Mons. Cristiano Bodo ed al Vescovo di Mondovi Mons. Egidio Miragoli.