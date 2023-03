Lurisia ha ospitato l'assemblea annuale della sezione ANA Mondovì

Si è svolta sabato 25 presso il Palaterme di Lurisia l’annuale assemblea dei delegati della Sezione A.N.A. di Mondovì. Ad accogliere i delegati dei 51 gruppi della sezione monregalese il Sindaco di Roccaforte Paolo Bongiovanni e il presidente Armando Camperi. Dopo i saluti di rito e il commosso intervento del vice presidente uscente avv. Giancarlo Bovetti, che ha terminato il suo novennale mandato, l’assemblea è entrata nel vivo con la relazione morale del Presidente nella quale Armando Camperi ha presentato l’attività della Sezione, spaziando dalle grandi manifestazioni agli interventi di carattere sociale, sottolineando l’attività dei Gruppi, della Protezione Civile Alpina, del gruppo Manifestazioni, del Museo del 1° Reggimento Alpini, del Coro sezionale e del Reparto Salmerie guidato con passione e competenza dal consigliere Natale Manzo.

In conclusione lo stato di salute della Sezione è buono: i soci sono 2.453, l’attività della Sezione e dei Gruppi sul territorio è sempre considerevole e apprezzata, nel 2022 i soci dei gruppi che compongono la Sezione di Mondovì hanno donato gratuitamente 9.900 ore lavorative a favore delle proprie comunità, parrocchie, oratori, strutture per anziani, istituti scolastici, contribuendo alla manutenzione di Sacrari e Monumenti e all’acquisto di defibrillatori per i propri paesi.

La relazione ha poi toccato il tema dei Campi Scuola, organizzati dall’A.N.A. a livello nazionale, ai quali possono partecipare ragazzi dai sedici anni in su: per la provincia di Cuneo la sede sarà, come lo scorso anno a Vinadio, termine delle iscrizioni il 31 maggio presso la sede A.N.A. Gli applausi convinti dell’assemblea hanno preceduto l’approvazione all’unanimità del documento. Altrettanto unanime il consenso dei delegati al bilancio della sezione illustrato nei dettagli dalla consulente dott. Raffaella Dalmasso e sintetizzato dal Presidente del collegio dei revisori Gianpiero Gazzano.

Nella successiva discussione i delegati dei gruppi hanno espresso all’unanimità il loro disappunto in merito alle nuove disposizioni impartite dalla Curia Vescovile in materia di svolgimento delle esequie funerarie dove espressamente viene indicato il divieto di deporre sulla bara null’altro che la fotografia del defunto, quindi diniego per il cappello alpino.

Si è proceduto infine al rinnovo di parte del consiglio sezionale con la votazione che ha riconfermato nell’incarico Natale Manzo, Francesco Rocca, Danilo Dellapiana, Teresio Uberti e Fabrizio Bessone, mentre sono entrati per la prima volta a far parte del consiglio Claudio Meotto capogruppo di Benevagienna, Riccardo Griseri del gruppo di Frabosa Sottana e Mauro Barberis del gruppo di Villanova Mondovì.

Il pomeriggio si è chiuso con un momento conviviale offerto dalla Pro loco di Lurisia. Perfetta l’organizzazione curata dal gruppo alpini di Roccaforte e dalla Prolo ai quali va il ringraziamento di tutti i presenti.