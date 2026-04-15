Manta investe sull’infanzia: 48mila euro per gli arredi del nuovo asilo nido

Nell’ambito degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), oltre alla realizzazione del nuovo asilo nido, l’Amministrazione comunale ha ottenuto un ulteriore importante finanziamento pari a 48mila euro, destinato all’acquisto degli arredi per la struttura.

“Il contributo - spiega il sindaco Ivana Casale - rientra nel bando nazionale dedicato agli arredi per asili nido e scuole dell’infanzia e permetterà di dotare il nuovo servizio di soluzioni moderne, innovative e funzionali, pensate per garantire ambienti accoglienti, sicuri e adeguati alle esigenze dei più piccoli.

Siamo molto soddisfatti per questo ulteriore risultato – continua la prima cittadina - che conferma la capacità del nostro Comune di cogliere al meglio le opportunità che si presentano. Si tratta di un traguardo importante, reso possibile grazie a un grande lavoro di squadra. Desidero ringraziare tutti i dipendenti comunali per la professionalità, la disponibilità e l’impegno che dimostrano ogni giorno nel portare avanti progetti fondamentali per la nostra comunità».

Si tratta infatti di un risultato significativo, frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale e struttura tecnica, che consentirà a Manta di dotarsi di un servizio completamente finanziato con risorse Pnrr”.

Il nuovo asilo nido, che potrà ospitare fino a 24 bambini, è previsto in apertura nel prossimo autunno e rappresenterà un servizio fondamentale per le famiglie del territorio.

“In vista dell’attivazione del servizio - conclude Casale - l’Amministrazione invita tutte le famiglie interessate a recarsi presso gli uffici comunali per compilare una manifestazione di interesse non vincolante. Si tratta di una prima raccolta di adesioni utile a programmare al meglio l’avvio del nido; ulteriori dettagli organizzativi saranno comunicati nelle prossime settimane”.