Alba celebra l’81° anniversario della Liberazione: una settimana di eventi tra memoria, teatro e cammini resistenti

Alba celebra l’81esimo anniversario della Liberazione d'Italia, con eventi commemorativi in città e sul territorio. Il programma è organizzato dal Comune attraverso l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio, l’Anpi sezione Alba-Bra, l’associazione Beato Padre Giuseppe Girotti, il Centro Culturale San Giuseppe e diverse associazioni e sodalizi locali.

Mercoledì 15 aprile – Alba imbandierata, Centro storico

Anche quest’anno piazza Risorgimento, via Cavour, via Vittorio Emanuele II, piazza Garibaldi e piazza San Francesco saranno imbandierate con il tricolore. Alba imbandierata ricorda la battaglia del 15 aprile 1945. Dieci giorni prima della Liberazione del 25 aprile le forze partigiane degli Autonomi, Garibaldi, Matteotti, Giustizia e Libertà tentarono di liberare la città di Alba attaccandola da più punti. Nello scontro a fuoco con il presidio fascista della Repubblica Sociale di Salò persero la vita Valerio Boella, Albino Mereu, Marcello Montersino, Romano Scagliola e Oronzo Solazzo. Quel giorno anche una giovanissima vittima civile, “Paolo Mozzone, di 12 anni, deceduto sul marciapiede di via Maestra all’angolo via Giacosa, per tre colpi tra il ventre e la coscia” (dal Diario albese 1944-1945 di Oscar Pressenda) e 16 feriti tra i partigiani.

Martedì 21 aprile – Spettacolo teatrale “Controvento, nella schiuma della storia”, Ore 21.00 – Teatro sociale G. Busca

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba e il Centro Studi Beppe Fenoglio, in collaborazione con la Fondazione Ugo Cerrato, l’Anpi sezione Alba-Bra, l’Associazione FuturAlba, la Cooperativa Libraria La Torre, l’Associazione Indifferenti, organizzano una serata a teatro dedicata alla Storia e alle Storie di chi non smette di resistere. Uno spettacolo Produzioni Fuorivia, di e con Carlo Greppi, con Tommaso Cerasuolo / voce e percussioni ed Enrico Manera / chitarre e voci, che intreccia storia e musica per raccontare vite di persone comuni che, in diversi momenti del Novecento, hanno scelto di opporsi alle ingiustizie e “andare controvento”. Attraverso esempi che collegano Europa, Sudamerica e Africa, mostra come esperienze diverse siano unite da ideali di libertà e resistenza. Il racconto, accompagnato da canzoni e suoni evocativi, diventa così un viaggio emozionante tra storie individuali che contribuiscono alla grande Storia.

Mercoledì 22 aprile – Presentazione del libro: “Tutto quello che faccio è solo per carità”, Ore 21.00 – Chiesa di San Giuseppe

Tratto dalla tesi di laurea di Don Francesco Colaci e pubblicato dall’Associazione Beato Giuseppe Girotti nel 2025. Agli intervenuti sarà fatto dono del foulard della beatificazione di Padre Girotti.

Venerdì 24 aprile – Un Fiore per il Partigiano, Ore 10.00 – Cimitero, ingresso principale

Verrà deposto un garofano rosso sulle tombe dei partigiani caduti, a partire da Beppe Fenoglio, a cura delle donne dell’Anpi Alba-Bra.

Venerdì 24 aprile – Fiaccolata della Liberazione, Ore 20.30 – Ritrovo nel parcheggio adiacente al Parco Sobrino per la distribuzione fiaccole

Alle 20.40 partenza del corteo che attraverserà corso Europa, corso Piave e il cavalcavia per poi percorrere via Einaudi, piazza Ferrero, via Vittorio Emanuele II, piazza Risorgimento. L’arrivo davanti al Municipio è previsto per le 21.15 per un momento di cerimonia e festa. Condurrà la serata Nicola Conti, ci saranno gli interventi del sindaco Alberto Gatto, Michele Cauda, presidente Anpi Alba-Bra, e Chiara Colombini, storica e ricercatrice dell'Istoreto. Animazione musicale a cura della Banda musicale “Ars et Labor” di Alba e del gruppo musicale "Arzigh" di Magliano Alfieri. La fiaccolata è organizzata da Anpi Alba-Bra, Comune di Alba e Centro Studi Beppe Fenoglio.

Sabato 25 aprile – Passeggiata Resistente nel Bosco dei Pensieri, Ore 10.00 – Fontanafredda

L’appuntamento è dal Bar Fontana, da cui partiranno i tre gruppi di lettura con Oscar Farinetti, Antonio Armano e Paola Farinetti. Al termine della passeggiata, un momento di raccoglimento per ricordare i partigiani caduti della XXI^ Brigata Matteotti e per intonare i canti della Resistenza con Filippo Bessone (ex frontman del gruppo Trelilu) e la fisarmonica del Maestro Walter Porro. In caso di maltempo la passeggiata si svolgerà nelle cantine storiche di Fontanafredda.

Sabato 25 aprile - Omaggio al Monumento ai Caduti

10:00 – Santo Stefano Belbo, piazza Umberto I, omaggio al Monumento ai Caduti

11.00 - Frazione di Valdivilla, Santo Stefano Belbo

Raduno partigiano al monumento della II Divisione Langhe: saluto del sindaco di Santo Stefano Belbo, Laura Maria Cristina Capra, interverranno Massimo Salvadori, storico e professore universitario, e Bianca Roagna, direttrice Centro Studi Beppe Fenoglio. Margherita Fenoglio leggerà Beppe Fenoglio.

12.00 Cossano Belbo – Omaggio al Monumento ai Caduti

12.30 Rocchetta Belbo - Omaggio al Monumento ai Caduti

Sabato 25 aprile – Convegno “L’impegno del Vescovo di Alba Mons. Luigi Maria Grassi nella liberazione di Alba e dell’Albese”

Ore 17.30 – Salone parrocchiale piazza Baracco, Treiso

Saluto del sindaco di Treiso Andrea Pionzo, relatore Piero Reggio della Diocesi di Alba, modera Roberto Cerrato, presidente del Centro culturale San Giuseppe.

Sabato 25 aprile - Camminata commemorativa al Sacrario di località Canta, Ora 20.00 - Ritrovo in piazza Baracco, Treiso

Organizzato in collaborazione con Anpi Alba-Bra e Comune di Treiso. A seguire Commemorazione al sacrario alla presenza dei bambini della Scuola Primaria di Treiso e delle autorità.

Domenica 26 aprile – Santa Messa a ricordo dei caduti di tutte le guerre, Ore 11.00 – Chiesa della Natività di Maria Vergine, Frazione Como

Esposizione della statua della Madonna di Dachau

Domenica 26 aprile – La tana del grande coniglio, Ore 16.30 - Teatro sociale G. Busca

Un racconto ambientato nel 1945 sul finire della Seconda Guerra Mondiale dove si narrano le vicissitudini di un bambino che nasconde e protegge la piccola compagna Sara. Ambientato in un paesino delle Langhe, la storia vuole presentare uno spaccato del vissuto dell’epoca dando spunti di riflessione su temi come la guerra, il razzismo e la disabilità. Lo spettacolo viene proposto in versione matinée per le scuole albesi lunedì 27 aprile. A cura de La Compagnia del Menestrello e Centro Studi Beppe Fenoglio.