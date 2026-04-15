Presidente di Bus Company, Serena Lancione eletta presidente dell'Associazione nazionale A

“Ci sono nomine che hanno il peso di una scelta. E poi ce ne sono alcune che hanno anche il suono limpido dei passaggi destinati a restare. La designazione di Serena Lancione alla presidenza di ANAV (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) per il quadriennio 2026-2030, votata oggi – mercoledì 15 aprile, ndr – all’unanimità dei presenti dal Consiglio generale dell’associazione, appartiene a questa seconda categoria. Non è soltanto una nomina importante. È un fatto che parla al settore, alle imprese, ai territori e a un’idea stessa di trasporto pubblico e mobilità collettiva che guarda avanti. Per Bus Company è un motivo di orgoglio profondo. Perché questa designazione porta con sé il riconoscimento di un percorso costruito negli anni con rigore, competenza, visione e una conoscenza autentica del mondo del trasporto passeggeri. Ma porta con sé anche qualcosa di più raro: il valore di una leadership che non nasce per caso, che non si improvvisa, che si forma nel tempo, attraversando responsabilità, sfide e cambiamenti”. Così Bus Company, azienda di trasporto pubblico leader del Cuneese e del sud Piemonte commenta la designazione della propria presidente alla guida di ANAV.

Torinese, classe 1978, avvocato, Serena Lancione ha attraversato il settore con autorevolezza e concretezza, ricoprendo incarichi di vertice in realtà di primo piano. Oggi è presidente di Bus Company; in precedenza è stata direttore generale della stessa società e amministratore delegato di GTT Torino.

A questo si aggiunge un profilo di respiro internazionale, maturato anche attraverso la presidenza della divisione Europa di UITP, oltre alla guida di ANAV Piemonte e Valle d’Aosta e alla vice presidenza nazionale dell’associazione.

“Ma i percorsi, da soli, non bastano a spiegare tutto. Perché ogni tanto arriva un momento in cui una storia personale incontra una storia collettiva. E allora accade qualcosa che supera il curriculum e diventa segnale. Con Serena Lancione, per la prima volta, una donna sarà alla guida nazionale di ANAV. Ed è un passaggio che ha il valore delle svolte vere: quelle che non hanno bisogno di essere celebrate con enfasi, perché parlano da sole. Parlano con la forza dei fatti, con la naturalezza delle competenze, con l’evidenza di ciò che ormai è maturo per accadere. In un tempo in cui il trasporto pubblico è chiamato a misurarsi con trasformazioni profonde — ambientali, industriali, sociali, tecnologiche — questa designazione assume un significato ancora più forte. Dice che il settore sa riconoscere esperienza e visione. Dice che sa scegliere una guida capace di tenere insieme impresa e responsabilità, innovazione e concretezza, rappresentanza e futuro. Per Bus Company questa non è soltanto una bellissima notizia. È la conferma di un cammino condiviso con una figura che, in questi anni, ha saputo interpretare il proprio ruolo con serietà, passione e senso delle istituzioni. Ed è anche la soddisfazione di vedere riconosciuto, ai massimi livelli, un modo di intendere il lavoro fatto di dedizione, competenza e credibilità. A Serena Lancione vanno le congratulazioni più sincere da parte di tutta Bus Company, con la consapevolezza che questo nuovo incarico prestigioso saprà essere all’altezza della persona che lo assume. Ci sono giorni in cui una nomina racconta molto più di una carica. Oggi è uno di quei giorni”, conclude l’azienda.