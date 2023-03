Cuneo: la Provincia si prepara a festeggiare gli 850 anni della fondazione della Certosa di Pesio

Mercoledì 5 aprile alle ore 12, nella Sala Galimberti del palazzo della Provincia a Cuneo, conferenza stampa per la presentazione delle iniziative per gli 850 anni dalla fondazione della Certosa di Pesio.



Interverranno il presidente della Provincia di Cuneo; la consigliera provinciale delegato alla Cultura, il Priore dei Padri missionari Istituto Consolata Certosa di Pesio, il sindaco di Chiusa di Pesio e il presidente Ente Gestione Aree protette Alpi Marittime.



Il complesso monumentale della Certosa di Pesio, in alta valle Pesio, rappresenta un “unicum” per la provincia di Cuneo sia perché monumento storico nazionale con una grande valenza architettonica e artistica, sia per il significato culturale e spirituale che lo stesso rappresenta per tutta la comunità provinciale.



Nel corso della conferenza stampa saranno illustrate le numerose iniziative legate agli 850 anni di fondazione che interesseranno, da inizio maggio a fine anno 2023, aspetti storici, culturali, spirituali, architettonici e naturalistici del sito.