Borgo San Dalmazzo e Centallo città cardioprotette con i DAE di Battikuore

Nuove postazioni salvavita a Borgo San Dalmazzo e Centallo che diventano così città cardioprotette. Parliamo del progetto Battikuore, dell'azienda BNA Srl di Boves, che consiste nella fornitura a tempo indeterminato di defibrillatori semiautomatici di emergenza per garantire una maggiore sicurezza dei cittadini.

Martedì 28 marzo l'inaugurazione in piazza XI febbraio a Borgo, accanto all’ingresso dei locali dell’oratorio della parrocchia di San Dalmazzo. Il dispositivo è stato donato dalle Onoranze Funebri Bertolotti di Alberto Bianco e Elena Risso. Oltre a loro e a Rosario Lo Forte, titolare dell'azienda BNA, erano presenti la sindaca Roberta Robbione, gli assessori Fabio Armando, Armando Boaglio, Michela Galvagno e Francesco Rosato, e il parrocco don Mariano Bernardi.

Borgo San Dalmazzo arriva quindi a quota 16 DAE.

Ecco dove sono gli altri defibrillatori: dal Comune in piazza Liberazione; alla scuola Grandis in piazza Don Raimondo; alla palestra Don Roaschio in via Avena; presso la farmacia Sant'Andrea in via Po 43;al palazzetto dello Sport in via Matteotti; presso lo studio dentistico R. Bonfiglio in via Salvo D'Acquisto; a Palazzo Bertello in via Vittorio Veneto; presso la Croce Rossa in via Boves 45; alla casa di riposo Padre Fantino in via Monte Bianco; alla scuola dell'Infanzia di via Monte Rosa; da “Allineamente” in corso Barale 95; nel parchetto in Largo Argentera; all'esterno del Luma Cafè nel parco giochi Tesoriere; dentro l'auto della Polizia Municipale e all'interno del centro commerciale Borgo Mercato in via Cuneo.

A Centallo invece la postazione DAE è stata inaugurata in piazza Vittorio Amedeo e donata da Impresa Onoranze funebri Daniel Ghiglione. Era presente il donatore e il sindaco Giuseppe Chiavassa. Si tratta del secondo dispositivo: il primo trova spazio nell’area a artigianale San Quirico.

Ora sono in programma i corsi di formazione per la popolazione.

Ricordiamo che in Italia, nel 2021 si sono registrati in media 247 decessi al giorno per arresto cardiaco, circa 11 ogni ora. In caso di arresto cardiaco bisogna intervenire entro 5 minuti dall’evento. Un massaggio cardiaco efficace e una scarica elettrica erogata con un Defibrillatore possono aumentare le possibilità di sopravvivenza fino al 75%. Per questo è molto importante che le città siano fornite di una rete capillare di dispositivi salvavita DAE e che i cittadini siano formati al Primo Soccorso e all’utilizzo del Defibrillatore.

Chi fosse interessato può inviare una mail a battikuore@gmail.com