A Savigliano presentazione delle nuove sale parto dell'ospedale Santissima Annunziata

Le nuove sale parto dell’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano saranno presentate stasera, mercoledì 26 giugno, in un incontro aperto alla cittadinanza che si terrà alle 21 nella sala conferenze della Crusà Neira, in via della Misericordia.

L’incontro è promosso dall’associazione Amici dell’Ospedale Santissima Annunziata e l’Asl CN1 per aggiornare sui lavori recenti e le nuove tecnologie acquisite dal nosocomio.

Saranno inoltre fornite informazioni sulle prospettive di sviluppo della sanità territoriale e sullo stato avanzamento del nuovo ospedale unico del Monviso e della Casa di Comunità.

“Una delle ragioni che ci ha spinto ad organizzare l’evento - spiega Francesco Villois presidente dell’associazione Amici dell’ospedale SS Annunziata - è l’utilizzo della generosa donazione di un anonimo in memoria del professor Francesco Cravarezza.

Quando abbiamo ricevuto la cospicua somma ci siamo confrontati con la direzione aziendale e per commemorare il dottor Cravarezza, stimato ginecologo dell’ospedale di Savigliano, abbiamo pensato che l’ideale sarebbe stata poterla utilizzare per rimettere a nuovo le sale parto.

Il progetto è stato gestita dall’Asl e le sale parto sono state riammodernate anche con delle modifiche dal punto di vista strutturale”.

Nell’incontro di stasera sarà il primario Luciano Chiarolini direttore del reparto di Ginecologia e Ostetricia al Santissima Annunziata a illustrare in dettaglio la riqualificazione delle sale parto.

Il lascito, in ricordo del professor Cravarezza, è stato utilizzato anche per acquistare nuove attrezzature oculistiche da utilizzarsi in una prossima campagna di prevenzione nelle scuole dell’Infanzia del territorio.

Sarà il primario del reparto di Oculistica Marco Leto a illustrare stasera il progetto.

Come anticipa Francesco Villois: “Sono strumenti all’avanguardia che attraverso la scansione degli occhi possono segnalare la presenza di problemi visivi fin dalla più tenera età, per bambini dai 3 ai 4 anni.

Queste visite preventive nelle scuole dell’Infanzia saranno fatte in collaborazione con le associazioni Il Fiore della Vita (che si occupa oncologia pediatrica), l’ ‘Officina delle Idee’ di Saluzzo e il sodalizio ‘Gli amici del cuore’ di Fossano”.

Si parlerà inoltre dell’installazione di una nuova e moderna Tac le cui funzionalità e potenzialità saranno illustrate dal primario della Radiologia Giulio Salmè.

Il direttore generale dell’Asl CN1 Giuseppe Guerra anticipa che: “L’iniziativa in programma stasera sarà anche l’occasione per aggiornare i cittadini sullo stato di avanzamento dell’attività progettuale relativa al nuovo ospedale di pianura, oltre che del piano per i lavori della Casa di Comunità”.

È previsto inoltre l’intervento dell’assessore alla Sanità Rocco Ferraro che a nome dell'Amministrazione comunale, tirerà le conclusioni, con particolare attenzione allo sviluppo della sanità territoriale.