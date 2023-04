Da aprile il passaggio al mercato libero dell'energia diventa obbligatorio per le aziende di tutte le dimensioni, anche per le microimprese e le altre forniture non domestiche. Finora alle attività con meno di 10 dipendenti era stato concesso di rimanere nel mercato tutelato, ma oltre questa scadenza non sarà più possibile. È un cambiamento che coinvolge in totale ben 4,1 milioni di imprese in Italia.



Quali imprese devono passare al mercato libero dell'energia

La legge sulla concorrenza 124/17 ha stabilito l'obbligo di passare al mercato libero dell'energia per le microimprese, fissando come data ultima il primo aprile 2023. In realtà già dal primo gennaio non era più possibile essere riforniti stabilmente dal servizio di maggior tutela, ma era stato previsto un periodo per adeguarsi. Oltre il 31 marzo non sono più concesse deroghe. Tutte le aziende hanno l'obbligo di passare al mercato libero dell'energia. La misura si applica anche alle imprese che hanno meno di 10 dipendenti, un fatturato non superiore a 2 milioni di euro all'anno e un punto di prelievo con potenza superiore a 15 kW. Quelle di maggiori dimensioni, con più di 10 dipendenti, erano già state chiamate a fare questa scelta nel 2021.

Passato questo termine ci sono due possibilità. Le imprese che hanno provveduto autonomamente, si serviranno delle forniture di luce e gas dal fornitore che hanno individuato liberamente. Chi non ha scelto verrà assegnato d'ufficio al servizio a tutele graduali.

Come passare al mercato libero dell'energia

Passare al mercato libero dell'energia per le imprese è molto semplice. È sufficiente aderire a una delle offerte proposte dalle compagnie energetiche. Le aziende hanno la possibilità di valutare liberamente le diverse tariffe e le condizioni contrattuali disponibili sul mercato in modo da scegliere quelle che corrispondono meglio ai propri consumi e alle proprie necessità. Per prendere una decisione valida è necessario informarsi e riservarsi un tempo adeguato per esaminare nel dettaglio le varie opzioni. L'obbligo di passare al mercato libero dell'energia per le imprese in realtà significa maggiore libertà di scelta. Chi non ama i call center e preferisce un rapporto più personale può farsi assistere dalle agenzie che rivendono i servizi energetici sul territorio, come Aura Corporation, una rete di agenzie Enel Energia.

Il servizio a tutele graduali

Per accompagnare il passaggio al mercato libero dell'energia, dopo la rimozione della tutela di prezzo, ARERA (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha predisposto un servizio destinato a chi non ha ancora effettuato nessuna scelta. I clienti business che non hanno identificato un venditore sul libero mercato verranno affidati automaticamente al servizio a tutele graduali, senza subire l'interruzione dell'energia elettrica. In base all'area geografica saranno assegnati a un fornitore scelto attraverso un concorso. Le condizioni contrattuali corrispondono a quelle delle offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (offerte PLACET). La lista di operatori del servizio a tutele graduali comprende, a seconda della zona, Hera, Sorgenia, A2A, Illumia, Estra, Acea e AGSM AIM. L'elenco non include Enel perciò le microimprese che intendono rimanere con questo fornitore devono richiederlo espressamente rivolgendosi a una agenzia Enel Energia presente sul territorio e sottoscrivendo un contratto.

Il consulente energetico per le imprese

Le microimprese che hanno l'obbligo di passare al mercato libero hanno la possibilità di consultare un consulente energetico. Le grandi società che forniscono luce e gas operano sul territorio attraverso delle agenzie autorizzate che ne promuovono i servizi. Questi rivenditori di solito dispongono di un esperto che supporta i clienti business nella scelta del contratto più adatto. Servendosi di questa assistenza qualificata è possibile valutare i consumi aziendali, conoscere le diverse offerte disponibili sul mercato e trovare la tariffa più conveniente e adatta alle esigenze aziendali. Aura Corporation è una rete di agenzie Enel Energia presente in molte province del nord Italia. Mette a disposizione delle microimprese un consulente energetico per accompagnarle nel passaggio al libero mercato. È un servizio utile per gestire il passaggio al mercato libero dell'energia senza stress.

