Valle Stura, l'Apam mette a disposizione la struttura rinnovata e arredata a un canone simbolico

Nel 2024 sono state circa 35.000 le persone che hanno scelto di trasferirsi in montagna, secondo i dati del Rapporto “Montagne Italia 2025” dell’Uncem (Unione Nazionale Comunità Enti Montani). Sono sempre di più i giovani e non solo che scelgono di dare una svolta alla propria vita e di intraprendere attività nelle Terre Alte.

L’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime offre una speciale opportunità a chi desidera investire nel proprio futuro e nel territorio montano: la gestione della “Taverna delle Grotte” ad Aisone, comune del Parco delle Alpi Marittime e della Riserva Naturale Grotte di Aisone.



Non si tratta solo di un’attività commerciale, ma di un vero e proprio cuore pulsante per la Valle Stura. La struttura, che unisce un negozio di prossimità e un bar-taverna, è concepita come un servizio essenziale per i residenti e come punto di riferimento per i turisti. Gestire la Taverna significa diventare il volto dell’accoglienza in un territorio straordinario sotto il profilo turistico, sportivo e naturalistico che vuole crescere e restare vivo.

La Taverna sorge all’ingresso del Sentiero delle Grotte che conduce alla scoperta della Riserva Naturale, un’area protetta di straordinario interesse naturalistico e soprattutto archeologico, un patrimonio quest’ultimo che ogni anno svela nuove scoperte grazie ad un progetto di ricerca avviato nel 2022 dall’Università di Milano e dalla Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte. I reperti finora trovati nelle varie campagne di scavo hanno testimoniato la frequentazione umana della zona sin dal Mesolitico, facendo delle Grotte di Aisone il sito più antico delle Alpi occidentali meridionali. Una storia millenaria raccontata all’interno della Taverna delle Grotte con pannelli, manufatti e ricostruzioni esposti in vetrine e con un diorama che riproduce il piano di calpestio del primo riparo studiato negli anni Cinquanta da Ferrante Rittatore Von Willer, professore dell'Università di Milano.

La struttura sorge in centro paese, è servita da due parcheggi, dispone di un’area verde attrezzata con giochi per bambini e di un punto di ricarica ebike, e si affaccia su percorsi escursionistici di grande richiamo e percorribili per buona parte dell’anno e sulla Ciclovia della Valle Stura, mentre nel periodo invernale a due passi si trova il Centro per lo sci di fondo Aisone.

Per favorire l’imprenditoria locale e garantire un servizio di qualità alla valle, l’Ente propone condizioni estremamente vantaggiose per la gestione che richiedono un investimento iniziale molto ridotto perché i locali sono già completamente arredati e dotati di attrezzature funzionali, tra cui una cucina professionale nuova in acciaio inox, banchi frigo, scaffalature e una stufa a pellet per l’inverno. Il canone di affitto a base d’asta è fissato a soli 1.200 euro annui (appena 100 euro al mese), proprio per sostenere la sostenibilità economica dell’attività nel tempo. L’affidamento prevede una durata di 3 anni, rinnovabile fino a 9 anni, garantendo stabilità al progetto imprenditoriale.

L'invito è rivolto a imprese individuali, società, cooperative e associazioni (anche costituendi) e a chi ha voglia di mettersi in gioco con attività di informazione, promozione del territorio e animazione culturale.

"Vogliamo che la Taverna delle Grotte diventi un laboratorio di resilienza montana," dichiara il presidente dell'Ente, Armando Erbì. "Offriamo una struttura pronta per partire, affinché chi ha passione e buone idee possa concentrarsi sulla qualità del servizio e dell'accoglienza senza lo scoglio di costi iniziali proibitivi."

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