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Parte da Cuneo la Staffetta Cisl per lo sviluppo del Piemonte
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Economia | 08 aprile 2026, 12:34

Parte da Cuneo la Staffetta Cisl per lo sviluppo del Piemonte

"Modello Cuneo per crescere insieme" venerdì 10 aprile, dalle ore 9 alle 13, al Centro Incontri della Provincia la prima tappa del percorso itinerante della Cisl Piemonte

Parte da Cuneo la Staffetta Cisl per lo sviluppo del Piemonte

Parte da Cuneo, venerdì 10 aprile 2026, la "Staffetta Cisl – Territori in Dialogo", il percorso itinerante promosso da CislPiemonte per costruire, tappa dopo tappa, un’agenda di proposte concrete per lo sviluppo del Piemonte. L’appuntamento inaugurale si svolgerà dalle ore 9 alle 13, presso il Centro Incontri della Provincia, in Corso Dante 41, a Cuneo. Il titolo della prima tappa è: “Modello Cuneo per crescere insieme”. Dopo l’introduzione del segretario generale della Cisl Piemonte, Luca Caretti, che presenterà e spiegherà il senso dell’iniziativa Cisl, toccherà all’economista Mauro Zangola fare un’analisi sulla società e l’economia della Provincia di Cuneo attraverso la presentazione dialcuni dati significativi. Seguiranno i saluti del presidente della Regione Alberto Cirio, del sindaco di Cuneo Patrizia Manassero, del presidente della Provincia Luca Robaldo e di altri rappresentanti istituzionali. 

Interverranno i presidenti delle principali associazioni di categoria:Confcooperative, Legacoop, Confcommercio, Confindustria e Confartigianato Cuneo. Le conclusioni sono affidate a Enrico Solavagione, segretario generale della Cisl Cuneo. 

"Accogliamo con entusiasmo – spiega il segretario generale della Cisl Cuneo, Enrico Solavagione – la scelta di aprire questa StaffettaCisl dal cuneese. Il nostro territorio ha costruito nel tempo un modello di sviluppo fondato sul dialogo, sulla responsabilità condivisa e su una cultura del lavoro che è il vero patrimonio di questa provincia. Siamo pronti a portare la nostra esperienza al tavolo e a contribuire a un progetto più ampio per il Piemonte, convinti che solo attraverso la collaborazione tra tutti i soggetti sociali si possano affrontare le sfide che abbiamo davanti". 

L’iniziativa della Cisl Piemonte e delle quattro Unioni sindacali territoriali Cisl (Cuneo, Alessandria-Asti, Torino-Canavese e Piemonte Orientale) intende valorizzare le specificità dei territori piemontesi, mettendo a confronto istituzioni, parti datoriali, associazioni e sindacato attorno ai temi del lavoro, dello sviluppo economico e della coesione sociale. La provincia di Cuneo è stata scelta come punto di partenza per il suo carattere di eccellenza produttiva e per la solida tradizione di dialogo tra le sue realtà sociali ed economiche.

"Con la Staffetta Cisl – sottolinea il segretario generale Cisl Piemonte, Luca Caretti – vogliamo mettere al centro i territori, perché è lì che si costruisce il futuro del lavoro e dello sviluppo in Piemonte. Partiamo da Cuneo non a caso: questa provincia incarna un modello di crescita equilibrata, capace di tenere insieme competitività, coesione e qualità della vita. Vogliamo ascoltare, confrontarci e raccogliere proposte che possano diventare la base di un'azione sindacale ancora più radicata e concreta, a beneficio di tutti i lavoratori e di tutte le comunità della regione."

c.s.

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