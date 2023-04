Anche Bra attende il completamento dell'Asti-Cuneo: "All'incontro di FI di aprile la data d'inaugurazione dell'ultimo tratto?"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata - in rappresentanza di Forza Italia Bra - dal coordinatore Francesco Racca.



Tra pochi giorni, precisamente il 3 aprile prossimo, verrà aperto il penultimo tratto dell’autostrada Cuneo-Asti, peculiarmente la parte compresa tra la tangenziale di Alba e lo svincolo Alba-Ovest. All’inaugurazione, saranno presenti il Governatore del Piemonte Alberto Cirio e il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.



Il testé rammentato progresso rappresenta un passo in avanti fondamentale anche per Bra, che tanto quanto Alba, attende il compimento di un’opera che garantirebbe senza ombra di dubbio, l’apertura di una nuova era, alleggerendo sensibilmente il traffico di passaggio che grava ancora, sensibilmente, sul centro urbano, in particolare sull’area sud tra Via Cuneo, via Veneto, Strada Orti e Pollenzo.



Ma v’è di più. È oramai attesa a strettissimo giro la conferma circa l’autorizzazione per l’ultimo lotto, che definirà dunque una data finale per il completamento definitivo dell’opera. Il Governatore Alberto Cirio aveva già preannunciato questa possibilità il 13 marzo scorso, in occasione dell’incontro organizzato a Centallo dal Vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia.



Se la conferma non arriverà entro la data dell’inaugurazione del penultimo tratto, chissà che non possa avvenire a Bra, il 22 aprile prossimo (ore 10,30 – Hotel Cavalieri – Piazza Arpino 37), durante il prossimo incontro organizzato da Forza Italia nella provincia Granda. In quell’occasione, peraltro, oltre al Presidente Cirio, interverrà altresì il Ministro dell’Ambiente e delle Politiche Energetiche Gilberto Pichetto Fratin, dicastero da cui è atteso il via libera definitiva per il completamento dell’Infrastruttura. Se così sarà, l’incontro di Bra potrebbe segnare davvero un momento storico per il nostro territorio.