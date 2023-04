Bombola di gas esplode nel cortile di una casa a Cinzano di Santa Vittoria d’Alba

Non ha fortunatamente provocato più gravi conseguenze l’esplosione di una bombola da gas verificatosi nel cortile di una civile abitazione lungo la Statale 231 in frazione Cinzano di Santa Vittoria d’Alba, di fronte allo stabilimento Diageo.



Forse un aumento di pressione all’interno del contenitore di gas propano liquido la causa alla base della deflagrazione, verificatasi intorno alle 16.30 di oggi, lunedì 3 aprile.



Lo scoppio è stato accompagnato da un forte boato, ma non ha provocato feriti né danni materiali di particolare entità.