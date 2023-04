Aumento dei premi fino al 10%: quali sono le cause

Chi ha una assicurazione sanitaria in Svizzera ha iniziato l’anno con il sorriso: per la prima volta dal 2008 il costo annuo sembrava sceso ma in realtà gli scenari non sono affatto rosei; secondo uno studio divulgato da Accenture, gli aumenti dei costi sanitari porteranno un aumento importante nel mondo delle polizze tanto da registrare un aumento fino al 10% in diversi cantoni.

Quali sono le cause degli aumenti dei premi assicurativi in Svizzera

Il Covid-19 ha avuto un impatto significativo sui costi sanitari in Svizzera, e questo avrà inevitabilmente un impatto sui premi assicurativi. Secondo uno studio condotto, i costi sanitari legati al Covid-19 in Svizzera sono stati di diversi miliardi di franchi svizzeri e includono le spese per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione della malattia, nonché le spese per il personale sanitario, l'acquisto di attrezzature mediche e la ricerca.

Questa enorme spesa si è ripercossa sui costi di gestione delle polizze assicurative sanitarie. Le compagnie assicurative hanno dovuto affrontare un aumento dei costi per coprire le spese mediche dei loro clienti; ma non solo: molte persone hanno rinviato le cure mediche non urgenti a causa della pandemia, il che ha portato a una riduzione delle entrate per le compagnie assicurative.

A tutto ciò si aggiunge la tensione politica che negli ultimi anni ha colpito inevitabilmente anche la Svizzera andando a registrare costi di inflazione decisamente onerosi; mentre il Ministro della Sanità Alain Berset promette di intervenire, le previsioni per il mondo assicurativo non solo delle più rosee per gli utenti che potrebbero trovarsi a pagare fino al 10% in più di premio assicurativo annuo.

Come difendersi

I consumatori possono però tutelarsi e provare a trovare soluzioni più adeguate; Primapp è un comparatore prezzi che mette in evidenza le migliori soluzioni assicurative in Svizzera andando ad individuare il pacchetto sanitario più conveniente per sé. L’utilizzo è semplice ed intuitivo e permette agli utenti di andare ad ottenere un contratto più conveniente, vagliando tutte le proposte migliori sul mercato.

Perché un aumento improvviso?

Se a contribuire alle cause ci sono politica e pandemia mondiale, dobbiamo anche dire che lo studio ha evidenziato un ritardo importante nell’aggiornamento dei prezzi che ha portato inevitabilmente a registrare un fabbisogno arretrato di circa il 5,4%. A causa della politica, le assicurazioni negli ultimi due anni hanno calcolato i premi in modo scarso, andando ad intaccare le riserve delle assicurazioni.

Le zone più costose

Secondo quanto divulgato da Accenture, la distribuzione degli aumenti non sarà omogenea in tutta la Svizzera: si arriveranno a toccare costi fino al 10% in più nella zona del Canton Ticino registrando poi fino a solamente un +1,4% in altri Cantoni.

Se è chiaro che un aumento dei costi della sanità andrà ad impattare inevitabilmente anche sul rincaro premi, è bene sottolineare che si tratta solo dell’ennesimo costo in salita che i consumatori dovranno affrontare, dopo aver già visto importanti cambiamenti di prezzo che riguardano beni di prima necessità e benzina. Nell’attesa che il Ministro della Sanità intervenga come promesso e che le assicurazioni inviino i nuovi preventivi, gli utenti possono tutelarsi andando a ricercare soluzioni diverse e più convenienti online.