Potature, asfalto, riqualificazioni e piantumazioni: piccoli lavori pubblici che rendono bella Borgo [FOTO]

Piccoli interventi apparentemente poco visibili ma importanti per il decoro e la riqualificazione urbana. È quanto fatto negli ultimi mesi dalla Giunta Robbione a Borgo San Dalmazzo.

Ad elencare il lungo elenco di lavori pubblici in un incontro con la stampa sono stati la prima cittadina insieme all'assessore Armando Boaglio.

Lavori di potatura

In inverno sono partiti i lavori di potatura degli alberi su tutto il territorio comunale. Ci si è concentrati in particolare sull'area di via Tesoriere, piazza Meridiana, il parchetto di via Cavour. Con i vigili del fuoco è stata messa in sicurezza la pista ciclabile verso il centro commerciale Conad: sono stati tagliati i pini secchi e potata una pianta pericolosa dentro il parco dell'ex caserma Mario Fiore. È stata fatta la pulizia della riva di via Matteotti con il taglio dei rovi che arrivavano nel centro sportivo.

Rigenerazione cimitero urbano

Oltre al lavoro di potatura degli alberi, è in corso la rigenerazione dell'ingresso cimiteriale davanti al viale della Rimembranza. È stata risistemata la bealera. tolto il traliccio dell'Enel e sistemato i muretti. Verrà presto riempita la vasca in cemento che sarà trasformata in una aiuola fiorita. “Abbiamo voluto ridare dignità al cimitero dove riposano inostri cari”, ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici Boaglio.

Inoltre è stata riqualificata anche l'area dei tredici fucilati: il cippo partigiano che ricorda i tragici fatti avvenuti il 2 maggio 1944. Insieme all'Anpi, è stato risistemato il piano di appoggio con un riporto di ghiaia e ridato l'intonaco al muro retrostante.

Monumento in piazza Liberazione

Sono state cambiate alcune pietre intorno al monumento, rifatta la recinzione bassa che era mangiata dalla ruggine. Oltre alla potatura degli alberi. Lo stesso intervento è stato fatto alla stele e alla rotonda degli alpini, così come alla stele degli ebrei.

Nuove piantumazioni

In zona Chiesa Nuova (via don Sturzo e don Orione), corso Barale e via Lovera sono state sostituite ben 65 piante. “Un lavoro eseguito grazie al prezioso censimento fatto dal consigliere Matteo Giordanengo”, ha voluto specificare la sindaca Roberta Robbione.

Riqualificazione scalone in via Asilo

È in corso la demolizione di parte dello scalone per rigenerazione con pietre di Luserna e fioriere. Un intervento finanziato dal progetto Distretti diffusi e urbani del commercio della Regione Piemonte.

Riqualificazione area via Papa Giovanni XXIII

In zona Chiesa Nuova è in corso la riqualificazione dell'area in via Papa Giovanni XXIII, di fianco all'asilo. È stato rigenerato il manto con blocchetti, messa un'aiuola e una pianta. Verranno presto piazzate panchine e portabici, oltre al progetto sui giochi diffusi a terra.

Affidamento delle rotonde

È partito il progetto “Adotta una rotonda” grazie al quale gli esercenti potranno prendere in affido una rotatoria per la manutenzione, ottenendo in cambio la posa di due cartelli pubblicitari.

Ne sono già state affidate sei: quella di Gesù Lavoratore alla farmacia Sant'Andrea e al granatin Franco Andrea; quella di via Matteotti a Bianco Vini, quelle in Largo Argentera e in via Po incrocio con via Matteotti a Lovera Fiori; a Barba Brisiu e ancora a Lovera Fiori la rotonda di corso Mazzini dove c'era il Pinocchio gigante e infine la rotonda di San Bernardo sarà gestita dal negozio di alimentari Poetto e dalla Fiorista Bigongiari. Sono ancora senza un padrone le rotonde Alpi Marittime e quella della ruota dal Martinetto. “L'idea è quella di valorizzare le imprese del territorio diminuendo i costi a carico della collettività, anche se abbiamo una squadra tecnica formidabile composta da sette persone, con due nuovi innesti”, ha aggiunto la sindaca Roberta Robbione.

Il Comune aggiudicatario dei locali Ubi

Il Comune di Borgo San Dalmazzo è risultato aggiudicatario dei locali Ubi dismessi. Da qua in poi si avvia l'iter. Non prima della fine dell'anno si procederà all'eventuale acquisizione. L'iter burocratico è lungo. Se tutto andrà in porto, i locali verranno utilizzati per spostare gli uffici comunali al piano terra e risolvere quindi i noti problemi di spazio.

Sistemazione parco del Tesoriere

È in corso la sistemazione del parco del Tesoriere. Verranno rimesse a nuovo le recinzioni del campo da calcio e della pista di pattinaggio.

Sistemazione del porfido

In autunno è iniziata la sistemazione del porfido da Largo Argentera a piazza Martiri per arrivare quindi al fondo di via Roma. E poi proseguire su via Marconi. Su via Don Ghibaudo è stato appaltato il lavoro per il porfido che verrà fatto a partire dal mese di maggio.

Lavori di asfaltatura

Verrà realizzato il primo lotto di asfaltatura su via Caduti, un pezzo di via Mangiacane e un pezzo di via Utin.

I ringraziamenti

“Grazie all'Ufficio tecnico che ha dato il massimo per trovare soluzioni – ha detto l'assessore Boaglio -. Ogni tanto non salivo a fare richieste, talmente erano intasati di lavoro. E grazie alla squadra tecnica che ha dato risposte tempestive a tutte le segnalazioni”.

“Mi unisco anche io ai ringraziamenti. Voglio sottolineare la grande collaborazione dei dipendenti. In Comune si respira una bella atmosfera, sono tutti propositivi e credono nei progetti. Grazie poi alla Giunta che è sempre presente e disponibile”, ha concluso la sindaca Robbione.