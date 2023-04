Sono aperte le iscrizioni al Summer Camp in inglese a Moretta

Helen Doron Saluzzese organizza anche quest'anno a Moretta il Summer Camp in lingua inglese per bambini e ragazzi di diverse età. «Abbiamo programmato sei settimane interamente dedicate al divertimento e all'apprendimento della lingua inglese in modo ludico e didattico» afferma la direttrice della scuola Delia Peña.

«All'interno del programma – prosegue Delia Peña – abbiamo diverse attività: teatro, musica, balli, canzoni, giochi di ruolo, tantissimo divertimento e non solo! Abbiamo incluso un corso di inglese intensivo per bambini e ragazzi che si svolgerà tutte le settimane: due ore al giorno con topics e argomenti che si sceglieranno sempre di settimana in settimana».

Il Summer Camp proposto da Helen Doron si terrà all'aperto nel parco del bellissimo Santuario di Moretta, dove i bambini e ragazzi saranno all'aria aperta in contatto con la natura. Inoltre, sono previste gite didattiche verso musei, parchi di divertimento e piscine.

«Il nostro team di insegnanti madrelingua, preparati e certificati Cambridge – annuncia la Direttrice – è pronto per affrontare al meglio questa bellissima avventura linguistica. Perché crediamo vivamente che apprendere una lingua straniera attraverso il gioco, il divertimento e il rinforzo positivo porti a dei risultati ottimi».

Per ottenere un migliore risultato e lavorare al meglio durante le attività, bambini e ragazzi verranno suddivisi per gruppi di età e livello linguistico.

Il Summer Camp inizia il 19 giugno e termina il 28 luglio; accoglie bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni.

Nel periodo estivo la Scuola in Via Pollano 21 rimarrà aperta per qualsiasi richiesta: rinforzo e compiti di inglese per ragazzi e bambini; corsi in lingua spagnola e inglese per adulti e bambini; preparazione in lingua inglese per certificazione CAMBRIDGE KETPET- FIRST per adulti e ragazzi.

Le iscrizioni sono aperte sia per il Summer Camp, sia per i corsi di lingua estivi.

Per informazioni chiamare il 348.9598293 o scrivere a: saluzzese@helendoron.com.

Helen Doron English è in Via Pollano 21 a Moretta.