La nuova presidente di Poste Italiane originaria di Caraglio e diplomata a Cuneo

Arriva dalla Valle Grana la nuova presidente di Poste Italiane Spa. Si tratta di Silvia Rovere, classe 1971: è lei la manager designata del governo Meloni per guidare l’impresa pubblica italiana dei servizi postali, bancari, finanziari, logistici, telecomunicazioni e telematica pubblica.

A Caraglio la sua famiglia gestisce uno storico negozio di abbigliamento. A Cuneo Silvia Rovere si è diplomata al Liceo Classico Pellico di Corso Giolitti per poi laurearsi con lode alla Facoltà di Economia di Torino.

Per lei oltre vent’anni di esperienza nel private equity e nella finanza immobiliare. Attualmente è presidente di Assoimmobiliare e nel 2020 ha fondato Sensibile Capital Srl.

Successivamente è stata a Londra in qualità di Head of Business Development del Gruppo Aedes e dal 2009 al 2013 è stata direttrice generale di Ream Sgr (quando presidente era il cuneese Giovanni Quaglia, attuale presidente di Fondazione Crt). Durante questo periodo, come si legge nella nota di Adnkronos, ha portato a termine con successo prima la fase di turnaround e poi il piano triennale di crescita.