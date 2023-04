Tarantasca: marcia della pace e intrattenimento musicale alpino per celebrare la giornata del 25 aprile

Martedì 25 aprile 2023 a Tarantasca si terranno le celebrazioni ufficiali della Festa della Liberazione, giunta quest’anno al 78° anniversario.

Il comune di Tarantasca in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Isoardo-Vanzetti, in particolare con la Scuola Primaria di Tarantasca e la Dirigente Scolastica, il Gruppo e il Coro degli Alpini e il Gruppo della Protezione Civile, ha organizzato una serie di eventi e momenti di commemorazione per la Festa della Liberazione.

Il ritrovo è previsto per le ore 18.15 in Piazza Marconi, davanti alla Scuola Primaria. Alle 18.30 si terrà la MARCIA DELLA PACE, con la partecipazione degli alunni della scuola accompagnati dalle insegnanti e dai genitori. Il corteo percorrerà alcune vie del centro con due tappe importanti al Cippo dei Caduti e alle Lapidi Commemorative presso il Municipio. Successivamente si arriverà al Salone Polivalente di Via Pino Isasca per proseguire con un intrattenimento musicale del Coro degli Alpini e dei ragazzi delle scuole diretti da Christian Piumatti e Cinzia Giordano. Seguirà un buffet alpino offerto. I percorsi e la viabilità saranno debitamente controllati dalla Protezione Civile.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questi momenti di raccoglimento e commemorazione, appuntamenti importanti in cui è possibile ricordare e fare memoria dei combattenti e caduti per la Liberazione.