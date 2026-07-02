Premio Avedisco, la Granda protagonista con tre riconoscimenti

La provincia di Cuneo si distingue alla 30ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, tra i più rilevanti riconoscimenti italiani dedicati agli incaricati alla vendita delle aziende associate.

Tra i premiati figurano Simone Molinaro e Alessia Frattini, entrambi originari di Savigliano, insieme a Nadia Bonelli, di Ceva. I riconoscimenti valorizzano i percorsi professionali e il contributo offerto al settore della vendita diretta.

Molinaro e Frattini rappresentano una realtà in crescita, costruita negli anni con continuità e dedizione. I risultati commerciali ottenuti si affiancano allo sviluppo di competenze organizzative e di leadership, maturate nel rispetto dei principi etici di Herbalife Italia, azienda attiva da oltre quarant’anni nel campo della nutrizione e del benessere.

Per Nadia Bonelli è invece previsto il Premio alla Carriera: attiva dal 1995, si è distinta per risultati di vendita costanti e per la capacità di consolidare nel tempo un rapporto di fiducia con il marchio e con la propria rete. Un impegno accompagnato da un’attività di formazione e supporto che ha contribuito alla crescita del team.

La cerimonia di premiazione è in programma venerdì 3 luglio all’Hotel Savoia Regency di Bologna, nell’ambito dell’evento organizzato da AVEDISCO – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori. A consegnare i riconoscimenti sarà il presidente Giovanni Paolino.