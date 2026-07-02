Centallo conquista per il sesto anno consecutivo la Spiga Verde

Centallo si conferma tra i Comuni italiani più attenti alla sostenibilità ambientale, ottenendo per il sesto anno consecutivo la Spiga Verde, il riconoscimento assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) in collaborazione con Confagricoltura ai Comuni rurali che si distinguono per le politiche di tutela dell'ambiente, la valorizzazione del territorio e lo sviluppo sostenibile.

La cerimonia di consegna si è svolta la scorsa settimana a Roma, al Palazzo del Cnr, dove il vicesindaco Antonio Panero ha ritirato il vessillo destinato a sventolare nel centro del paese. "Il Comune di Centallo riceve da sei anni consecutivi il riconoscimento Spiga Verde, assegnato dalla FEE in collaborazione con Confagricoltura, a conferma dell'impegno costante dell'Amministrazione nella tutela dell'ambiente e nella valorizzazione delle aziende agricole del territorio.

Siamo orgogliosi di questo traguardo perché premia il lavoro svolto a favore della sostenibilità ambientale e di un'agricoltura rispettosa del territorio. Un risultato che condividiamo con tutte le aziende e le realtà produttive locali, che ogni giorno dimostrano attenzione verso pratiche compatibili con l'ambiente. Un riconoscimento reso possibile anche grazie alla collaborazione con il mondo della scuola attraverso il progetto Eco-Schools, partner dell'iniziativa, che ha coinvolto gli studenti in un importante percorso di educazione e sensibilizzazione ambientale".

Centallo aveva ottenuto la prima Spiga Verde nel 2021 e da allora ha sempre confermato il prestigioso riconoscimento, frutto di un percorso che vede l'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Chiavassa, impegnata nell'adozione di politiche ambientali.

Nel 2026 sono 97 i Comuni italiani insigniti della Spiga Verde. In Piemonte i riconoscimenti sono 22, di cui 11 in provincia di Cuneo, che consolida così il proprio primato nazionale grazie ai nuovi ingressi di Farigliano e Barolo. Oltre a Centallo, i Comuni cuneesi premiati sono Alba, Barolo, Bra, Cherasco, Chiusa di Pesio, Farigliano, Guarene, Monforte d'Alba, Narzole e Santo Stefano Belbo.